Die Credit Suisse wird von Erzfeind UBS gerettet und auch für die Silicon Valley Bank hat sich ein Käufer gefunden. Kehrt jetzt also wieder Ruhe ein in der Bankenbranche - Für Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, bewahrheitet sich in der jüngsten Krise ein berühmter Spruch von Warren Buffet: Erst wenn die Ebbe kommt, zeigt sich, wer ohne Hose gebadet hat. Stark gestiegene Zinsen und Anleihen mit langer Laufzeit in den eigenen Büchern seien manchen Instituten zum Verhängnis geworden. Es sei auch nicht auszuschließen, dass es "hier und da" noch weitere Turbulenzen geben werde. Allerdings sieht Riße kein systemisches Risiko. Nun sei es an der Zeit, Regeln zu schaffen, die eine neue Krise verhindern: Beispielsweise eine strikte Trennung von Finanzierungsgeschäft und Investmentbanking. Mehr dazu sehen Sie im Video!