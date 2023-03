BERLIN (dpa-AFX) - Links-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hat die langwierigen Verhandlungen der Ampel im Koalitionsausschuss scharf kritisiert. "Das ist schon ein erbärmliches Bild, das die Bundesregierung hier abgibt", sagte Mohamed Ali am Dienstag in Berlin. Dass sich die Koalitionspartner tagelang einschlössen, sei ein "verantwortungsloses Getue". Die Regierung erkenne nicht den Ernst der Lage. Viele Menschen hätten größte Schwierigkeiten, ihr normales Leben zu bezahlen, meinte die Linken-Politikerin.

Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP im Bund hatten sich am Sonntagabend getroffen, um über verschiedene Streitthemen im Koalitionsausschuss zu sprechen. Die Gespräche wurden am Montagmittag ohne ersichtliche Ergebnisse zeitweise unterbrochen und am Dienstag fortgesetzt./vsr/DP/zb