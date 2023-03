Für das deutsche EPC-Unternehmen ist es das erste Photovoltaik-Projekt in der Alpenrepublik. Dabei wird der Solarpark mit einem bestehenden Windpark kombiniert. Auch die Installation eines Batteriespeicher ist geplant.Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich wird noch einiges an Photovoltaik gebraucht, wenn die Regierungsziele bis 2030 erreicht werden sollen. Während die Bundesregierung in Berlin bis dahin eine installierte Photovoltaik-Leistung von 215 Gigawatt erreichen will, will die in Wien eine Stromerzeugung zu 100 Prozent aus Erneuerbaren vorweisen können. Mit Pfalzsolar hat sich nun ...

