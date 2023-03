Einblicke in den Fortschritt in Echtzeit und Prozessstandardisierung beschleunigen den Geschäftserfolg

Neue App-Widgets und Integrationsregeln steigern die Effizienz und optimieren die Zusammenarbeit

Heute hat Asana, Inc. (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Unternehmen, neue Funktionen und Integrationen für Unternehmen angekündigt, um mit intelligenter Zusammenarbeit die Effizienz und Agilität zu steigern. Die bei Asana Forward vorgestellten Updates bieten Führungskräften ein unübertroffenes Maß an Einblick in die Zusammenarbeit der Angestellten eines Unternehmens. Dies ermöglicht eine Steigerung der Reaktionsfähigkeit und beschleunigt den Geschäftserfolg.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005219/de/

Executive Reporting mit Portfolio-Dashboards und Rollups für wichtige Kennzahlen wie Budget, Zeit und mehr bietet Führungskräften einen quantifizierten Überblick über den ROI ihrer Investitionen. (Graphic: Business Wire)

Erhöhte Marktvolatilität und erhöhter Druck, die Produktivität und effektive Zusammenarbeit voranzutreiben, zwingen Unternehmen, Ressourcen effektiver zu verwalten. The Work Innovation Lab, ein Think Tank von Asana, der Unternehmen dabei hilft, neue Lösungen für die Herausforderungen der Arbeit zu definieren, führte eine Studie zur intelligenten Zusammenarbeit durch, um einen Einblick in die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu erhalten. Die Studie wurde von Untersuchungen der akademischen und industriellen Partner von The Work Innovation Lab inspiriert, bei denen festgestellt wurde, dass 49 der Beschäftigten einer Überlastung durch zu viel Prioritäten ausgesetzt sind. Unabgestimmte Ziele und isolierte Tools stören die Konzentration der Angestellten. Führungskräfte benötigen intelligente Zusammenarbeit, um zu verstehen, wie sie die Effizienz steigern und Geschäftsziele voranbringen können.

"Unternehmen kämpfen mit zunehmender Unsicherheit. Sie üben derzeit einen erhöhten Druck auf Führungskräfte aus, um herausragende Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig Budget- und Ressourcenkürzungen zu überwinden", sagt Alex Hood, Chief Product Officer bei Asana. "Wir wollen die Ersten sein, die Führungskräften umsetzbare Möglichkeiten bieten, um eine effektive Zusammenarbeit in ihren Unternehmen voranzutreiben. Mit den heutigen Updates erhalten Führungskräfte eine Diagnose auf Unternehmensebene, wie die Arbeit im gesamten Unternehmen erledigt wird. Unsere Tools mit umsetzbaren Erkenntnissen aus dem Asana Work Graph® helfen Führungskräften in allen Branchen, Fortschritte zu verfolgen, schneller Maßnahmen zu ergreifen und die Effizienz zu steigern."

Bessere Entscheidungsfindung und erhöhte Flexibilität im großen Stil

Die Überlastung mit Tools und Informationen schafft einen Mangel an Klarheit, der die Effizienz und Zusammenarbeit im Unternehmen behindert. Laut dem globalen Bericht zur Anatomie der Arbeit könnten heute 4,9 Stunden pro Woche eingespart werden, wenn die Prozesse verbessert würden. Dies macht es für Führungskräfte immer wichtiger, Einblicke in die Fortschritte bei der Erreichung von Zielen und datengesteuerte Erkenntnisse zu erhalten, um schnell geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. Enterprise- und Business-Kunden erhalten jetzt Zugriff auf die Berichterstattung für Führungskräfte mit Portfolio-Dashboards und Berechnungen für wichtige Kennzahlen wie Budget, Zeit und mehr. So erhalten Führungskräfte einen quantifizierten Überblick über die Rendite ihrer Investitionen direkt in der Portfolio-Ansicht. Durch die Optimierung und Bereitstellung einer einzigen Sicht auf die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit abläuft, sowie auf den Zustand und den Status strategischer Initiativen, Kapazitäten und Budgets, einschließlich geplanter und tatsächlich verwendeter Ressourcen, können Führungskräfte schnell Hindernisse erkennen und Maßnahmen ergreifen.

Asana unterstützt Unternehmen auch dabei, die Standardisierung und Automatisierung in allen Teams und Abteilungen voranzutreiben, während sie zusammenarbeiten. Workflow-Bundles für Enterprise-Kunden ermöglichen es Benutzern jetzt, eine Workflow-Aktualisierung auf eine ganze Sammlung von Workflows anzuwenden. Dadurch können Teams, Best Practices unternehmensweit skalieren und Prozesse sofort an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen.

Optimaler Einsatz von Ressourcen und automatisierte Abläufe über verschiedene Tools hinweg

Heute verwenden Unternehmen eine ständig wachsende Anzahl von Tools, die nicht miteinander verknüpft sind. Wenn diese Tools nicht vernetzt sind, besteht auch keine Verbindung zwischen den Arbeitsvorgängen. Zusammenarbeit leidet, wenn Unternehmen Teamkapazitäten und Ressourcen nicht genau verwalten können, was es schwierig macht, geschäftskritische Ziele zu erreichen. Asana-Kunden werden bald Zugang zur universellen Workload-Ansicht haben, die Führungskräften eine ganzheitliche Sicht auf die Teamkapazität in allen Projekten und Programmen im gesamten Unternehmen bietet und ihnen hilft, bessere Ressourcenentscheidungen zu treffen.

Um die Effizienz zu steigern und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit bei einer ständig wachsenden Anzahl von Technologien zu verbessern, entwickelt Asana auch neue Möglichkeiten, die Arbeit über Tools hinweg mit Widgets und App-Regeln zu automatisieren. Dies wird durch ein breites Asana-Partner-Ökosystem aus über 270 essenziellen Unternehmenstools ermöglicht. Die neuen Widgets optimieren die Zusammenarbeit und ermöglichen es Teams, Asana-Aufgaben direkt von Bynder aus Inhalte hinzuzufügen und kontextualisierte Kundengespräche in Asana-Aufgaben dank der Verknüpfung mit Intercom zu führen. Teams können auch den Status offener Verträge in DocuSign anzeigen, indem sie Umschläge zu Asana-Aufgaben hinzufügen und die Deal-Phasen in HubSpot oder die Leistung der Marketingkampagne in Asana verfolgen.

"Unternehmen suchen nach neuen Wegen, um die betriebliche Effizienz und Zusammenarbeit zu verbessern", sagte Scott Binker, VP Platform Ecosystem, HubSpot. "Gemeinsam mit Asana helfen wir unseren gemeinsamen Kunden, effektiver zusammenzuarbeiten und Zeit zu sparen, indem wir ihnen die reibungslose Übergabe der Arbeit zwischen Teams und die Verfolgung des Fortschritts an einem Ort erleichtern."

Um Zeit zu sparen und Workflows zu automatisieren, helfen neue Integrationen, die auf Regeln basieren, Teams dabei, automatisch Kalendereinladungen in Google Kalender zu erstellen, sobald eine Asana-Aufgabe eine bestimmte Phase erreicht, und Aufgabenanhänge in einen vorausgewählten Dropbox-Ordner hochzuladen. Indem weniger zwischen Apps gewechselt werden muss und ein zentraler Hub für die Arbeit geschaffen wird, hilft Asana Unternehmen, Zeit zu sparen, die effektive Zusammenarbeit zu verbessern und Kosten zu senken.

Über Asana

Asana hilft Unternehmen, ihre Arbeit zu koordinieren, und ermöglicht eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und ist stolz auf mehr als 139.000 zahlende Unternehmenskunden und Millionen von Unternehmen in über 200 Ländern und Regionen, die das kostenlose Angebot nutzen. Internationale Kunden wie Amazon, Affirm, Japan Airlines und Sky vertrauen auf Asana bei der Festlegung ihrer Unternehmensziele, der Bewältigung des digitalen Wandels sowie ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. Mehr Informationen finden Sie auf www.asana.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005219/de/

Contacts:

Kommunikation

Nicola Cunningham

press@asana.com