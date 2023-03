SimCorp-Kunden können ab sofort die FlexTrade-Lösung FlexTRADER, ein Multi-Asset Execution Management System (EMS), nahtlos neben der Investment-Management-Plattform SimCorp Dimension einsetzen.

SimCorp, ein unabhängiger Anbieter von Investment-Management-Lösungen, ist eine Partnerschaft mit FlexTrade Systems eingegangen, einem weltweit führenden Anbieter von leistungsstarken Multi-Asset Trade Execution Management-Systemen (EMS). Damit soll das Order Management System (OMS) von SimCorp durch die Einbeziehung der anlageklassenübergreifenden EMS-Funktionalität des FlexTRADER EMS von FlexTrade erweitert werden.

Diese Partnerschaft ist eine Antwort auf die steigende Nachfrage von Handelsteams nach nahtloser Integration und kollaborativen Workflows zwischen ihren OMS- und EMS-Lösungen. Die Integration wird zur Optimierung der Trading-Aktivitäten beitragen und die Einhaltung der Best-Execution-Verpflichtungen unterstützen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird FlexTrade dem SimCorp-Programm "Open Platform" beitreten. Dieses Programm wurde entwickelt, um dem Kundenstamm des Unternehmens einen reibungslosen Zugang zu innovativen Fintech-Lösungen über die gesamte Investment-Wertschöpfungskette hinweg zu bieten. Eine Schlüsselkomponente der neuen Vereinbarung ist die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bei der Bereitstellung einer erweiterten, nahtlosen Konnektivität zwischen dem OMS von SimCorp, dem Order Manager, und dem Multi-Asset-EMS von FlexTrade, FlexTRADER, was zahlreiche Effizienzvorteile mit sich bringt. So profitieren gemeinsame Kunden beispielsweise von einem reibungsloseren Onboarding-Prozess und einer kürzeren Markteinführungszeit, wenn sie sich für den Einsatz von FlexTRADER EMS in Verbindung mit SimCorp Dimension entscheiden.

Darüber hinaus werden die Kunden von SimCorp und FlexTrade von aufeinander abgestimmten zukünftigen Strategieplänen profitieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit, von den FlexTrade-Fachexperten neue Funktionen anzufordern. Das Ergebnis wird eine reaktionsschnelle und konsistente Benutzererfahrung zwischen OMS- und EMS-Lösungen beim Trading über mehrere Anlageklassen hinweg sein, unter anderem beim Handel mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, Optionen und Futures.

Zoe Sheehan, Vice President, Investments bei SimCorp: "Der Zugang zu Liquidität ist für Trader von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt in Anbetracht der aktuellen volatilen Märkte. Mit der Ausweitung unserer nativen Interoperabilität mit EMS-Anbietern auf FlexTrade formalisieren wir eine langjährige Zusammenarbeit, um eine getestete und gepflegte Integration anbieten zu können. Damit erhalten SimCorp-Kunden ein weiteres großartiges Werkzeug als Ergänzung zu ihrer SimCorp-Plattform. Wenn wir unseren Kunden die Freiheit einräumen, das für ihre Bedürfnisse am besten geeignete EMS zu wählen, spricht dies für die Offenheit und Stärke unseres Ökosystems."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA, FlexTrade Systems, fügt hinzu: "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu SimCorp zu vertiefen und uns der Initiative "Open Platform" dieses Unternehmens anzuschließen. SimCorp und FlexTrade können auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für die Käuferseite zurückblicken. Wir sind gespannt auf unsere Zusammenarbeit, um eine nahtlose, anlageklassenübergreifende technologische Interaktion zwischen EMS- und OMS-Lösungen zu schaffen, die unseren gemeinsamen Kunden bei der Optimierung ihrer Trading-Aktivitäten helfen wird."

Anders Kirkeby, Head of Open Innovation, SimCorp, kommentiert: "Durch die Integration der Portfolio- und Order-Management-Lösungen von SimCorp mit einer kleinen Anzahl sorgfältig ausgewählter führender Systeme für das Trading-Ausführungsmanagement erhalten unsere Kunden robuste und skalierbare Auftragsausführungs- und -automatisierungsfunktionen, mit denen Trader selbst an den geschäftigsten Handelstagen eine hervorragende Ausführung erzielen können."

Über FlexTrade Systems

FlexTrade Systems ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Order-Management-Systemen für Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente, Devisen, Termingeschäfte und Optionen. Als Vorreiter auf diesem Gebiet genießt FlexTrade internationales Ansehen für die Einführung von FlexTRADER®, dem weltweit ersten brokerneutralen Ausführungsmanagement-Handelssystem, das Kunden durch umfassende Möglichkeiten zum Suchen und Nutzen von Liquidität die vollumfängliche Kontrolle und Anpassung ihrer Ausführungsabläufe verschafft und zugleich die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien wahrt.

Über SimCorp

SimCorp ist ein Anbieter von weltweit führenden integrierten Investment-Management-Lösungen. Über unsere Plattform und unser Ökosystem, zu dem Partner, Dienstleistungen und Konnektivitäts-Drittanbieter gehören, können wir 40 der 100 größten Finanzunternehmen der Welt die Effizienz und Flexibilität bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen. Mit über 25 Niederlassungen rund um den Globus und mehr als 2.200 Mitarbeitern sind wir ein wahrhaft globales, gemeinschaftlich arbeitendes Team, das alle Kontinente und Branchen nahtlos miteinander verbindet. Weitere Information finden Sie auf www.simcorp.com

