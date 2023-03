LEIPZIG (dpa-AFX)- Für besonders laute Maschinen auf dem Flughafen Leipzig/Halle sollen in der Nacht bald deutliche höhere Gebühren anfallen. Wie das sächsische Verkehrsministerium am Dienstag mitteilte, hat die Flughafen GmbH die Entgeltordnung für Start- und Landegebühren überarbeitet und zur Genehmigung eingereicht. Das neue System soll die Akzeptanz bei Anrainern erhöhen. Der Lärm, den manche Flugzeuge im direkten Umfeld verursachen, hatte demnach häufig Beschwerden zur Folge. Die höheren Gebühren sollen bei den Fluggesellschaften Anreize setzen, die Maschinen eher am Tag abheben und landen zu lassen.

Zusätzlich zu den bisher erhobenen gewichtsbezogenen Entgelten soll es laut Verkehrsministerium künftig gestaffelte Lärmzuschläge geben. Hinzu kommen Nachtzuschläge zwischen 25 und 300 Prozent. "Je lauter die Maschine, desto höher der Zuschlag", hieß es. "So steigen beispielsweise die Gebühren für eine Antonov 124 in der Nacht um 145 Prozent."/pen/DP/zb