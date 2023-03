Risikokapitalgesellschaft wird Start-ups an der Schnittstelle von Biologie, Daten und Informatik unterstützen

Die Partner Edward Kliphuis und Simon Turner werden ihre umfassende Erfahrung in diesem Bereich nutzen, um diese neue Investitionsstrategie zu leiten

Sofinnova Digital Medicine, die sechste, neueste Strategie der Multi-Fonds-Investitionsplattform von Sofinnova, umfasst den Life-Science-Sektor von Seed- bis zu Spätphasen-Beteiligungen

Sofinnova Partners ("Sofinnova"), ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute die Einführung einer neuen Investitionsstrategie im Bereich der digitalen Medizin bekannt. Die Strategie wird von den Partnern Edward Kliphuis und Simon Turner geleitet, die über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Investition in Start-ups an der Schnittstelle von Biologie, Daten und Informatik verfügen.

Sofinnova Digital Medicine wird Unternehmer unterstützen, die an der Spitze der Technologie und Biologie innovativ tätig sind, damit sie skalieren und zu Weltmarktführern werden können. Wie die anderen Fonds der Plattform von Sofinnova wird Sofinnova Digital Medicine auf die vielversprechendsten Innovationen abzielen, die systemische Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen und das Leben von Patienten auf der ganzen Welt erheblich verbessern können.

Antoine Papiernik, Chairman und Managing Partner von Sofinnova Partners, sagte: "Die digitale Medizin revolutioniert den Gesundheitssektor. Mit unseren neuen Partnern, unserem Netzwerk und unserer Expertise in der gesamten Versorgungskette des Gesundheitswesens sind wir bestens positioniert, um Unternehmern bei der Entwicklung digitaler Produkte und Dienstleistungen zu begleiten, die insgesamt Patienten, Ärzten und Gesundheitssystemen helfen werden."

Edward Kliphuis, Partner des Bereichs Sofinnova Digital Medicine Strategy, führte aus: "Wir bauen diese Strategie auf dem soliden Fundament auf, das durch die mehr als 50-jährige Erfahrung von Sofinnova im Life-Science-Sektor und ein umfangreiches Netzwerk von Unternehmern und Investoren geschaffen wurde. Simon und ich verfügen über Erfahrung in der Entwicklung und Investition in Unternehmen, die bahnbrechende biologische Innovationen mit leistungsstarken Datenverarbeitungstechniken kombinieren, um Gründern dabei zu helfen, ihre Produkte auf die Marktbedürfnisse abzustimmen und ihre Unternehmen weltweit zu skalieren."

Simon Turner, Partner des Bereichs Sofinnova Digital Medicine Strategy, sagte: "Wir haben diese Strategie entwickelt, um den Gründern die Möglichkeit zu geben, von unserem Wissen über die stark regulierte, komplexe Gesundheitsbranche zu profitieren und die Stärken der Ansätze des Technologiesektors wie etwa eine schnelle Produktentwicklung und Vermarktung zu nutzen. Sofinnova Digital Medicine wird der Herausforderung von überlasteten Gesundheitssystemen mit Schnelligkeit, Agilität und einem fundierten Verständnis der Patientenbedürfnisse begegnen."

Mit der Einführung von Sofinnova Digital Medicine verwirklicht das Unternehmen die sechste und jüngste Strategie im Rahmen seiner Multi-Fonds-Plattform, die den Life-Science-Sektor umfasst von Seed- bis zu Spätphasen-Beteiligungen an den vielversprechendsten und bahnbrechendsten Technologien.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichem, medizinischem und unternehmerischem Know-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv für den Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von Investitionen in der Anfangsphase bis hin zu späteren Phasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmern als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potentiell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist eine etablierte Risikokapitalgesellschaft in Europa, die in den letzten 50 Jahren mehr als 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt aufgebaut hat. Heute verwaltet Sofinnova Partners über 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: sofinnovapartners.com.

Über Edward Klipuis

Edward Klipuis ist seit 2021 bei Sofinnova Partners. Zuvor war er bei M Ventures, dem Corporate-VC-Arm der Merck KGaA, und fokussierte sich dort auf Investitionen in hochmoderne Unternehmen der digitalen Medizin, darunter die Entwickler der ersten FDA-zugelassenen Videospiel-Therapie. Davor arbeitete Edward Klipuis im Life-Sciences-Wertpapierteam von Kempen Co, einer paneuropäischen Handelsbank mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen börsennotierten Life-Sciences-Unternehmen. Seine Karriere begann er als Analyst im biopharmazeutischen Investmentteam von M Ventures. Er hat einen M.Sc. in biopharmazeutischen Wissenschaften von der Universität Leiden, Niederlande, mit einer Spezialisierung in Pharmakologie.

Über Simon Turner

Simon Turner kam 2021 zu Sofinnova Partners. Zuvor war er Berater von Unternehmen, die Partnerschaften mit Unternehmen der digitalen Gesundheit aufbauen wollten. Er arbeitete eng mit Geschäftsentwicklungsfunktionen zusammen, um strategische Investitionen zu identifizieren, zu bewerten und zu strukturieren. Davor gehörte Simon Turner bei Baxter International der Abteilung für externe Innovation an. Er war für verschiedene Innovationsagenturen tätig und leitete Finanzierungsgremien. Er hat einen B.Sc. in Biomedizinischen Wissenschaften vom King's College London und einen M.Sc. in International Business von der SKEMA Business School.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

