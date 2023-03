Das Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Committee (Vorsitzender: Yoshihiro Murata) veranstaltet seit dem Geschäftsjahr 2016 praktische Schulungen und andere Veranstaltungen in japanischen Restaurants für nicht-japanische Köche, die aus dem Ausland eingeladen werden, um ihr Wissen über die japanische Kochkunst und ihre Kochfähigkeiten zu erweitern. Diese Maßnahmen werden im Rahmen eines vom Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) geförderten Projekts durchgeführt. Mit dem Projekt will das Ministerium internationale Humanressourcen entwickeln, die dazu beitragen können, den Charme der japanischen Lebensmittel, Küche und Esskultur in der Welt bekannt zu machen.

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie musste das Fortbildungsprogramm in den Jahren 2020 und 2021 online durchgeführt werden. In diesem Jahr fand die Fortbildung in renommierten japanischen Restaurants in Kyoto statt, wozu 12 nach der Online-Schulung ausgewählte Teilnehmer eingeladen wurden. Am Freitag, den 10. Februar, endete der gesamte Fortbildungskurs mit der Präsentation der Berichte der Teilnehmer (ausländische Köche), der Abschlussveranstaltung und der Verleihung des Bronzezertifikats im Rahmen des Programms "Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries".

Hier einige Kommentare der Teilnehmer: "Das Fortbildungsprogramm ermöglichte es mir, durch praktische Erfahrungen in einem echten Restaurant das Wissen und die Regeln der japanischen Küche kennenzulernen, die vorher nur in Büchern oder eine Website zugänglich waren." "Nach meiner Rückkehr in mein Heimatland möchte ich meine Erfahrungen aus der Fortbildung nutzen, um in meinem eigenen Restaurant eine authentischere japanische Küche zu servieren und aktiv japanische Zutaten zu verwenden." Auf den folgenden Seiten finden Sie die Übersicht und die Einzelheiten der Fortbildung. Bei Interesse an den Einzelheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kontaktinformationen angegebene Adresse.

[Zeitplan für den Fortbildungskurs auf Einladung] Mittwoch, 1. Feb. 2023 Orientierung, Schulung in der Gruppe (grundlegende Kenntnisse der japanischen Küche) Donnerstag, 2. Feb. 2023 Schulung in Sake-Brauereien Freitag, 3. Feb., bis Donnerstag, 9. Feb. 2023 Praktische Schulung Freitag, 10. Feb. 2023 Berichterstattung, Abschlussveranstaltung, Verleihung des Bronzezertifikats

[Eingeladene Teilnehmer] 12 Teilnehmer (Nationalitäten: Indien, Thailand, China (Hongkong), Brasilien, Frankreich, USA, Polen und Malaysia)

[Zeitplan des Programms "Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development"] Juni 2022 Rekrutierung der Teilnehmer Juli 2022 Auswahl der Teilnehmer an der Online-Schulung (65 Teilnehmer) Beginn der Online-Fortbildungssitzungen Oktober 2022 Abschlussprüfung der Online-Fortbildung November 2022 Bronze-Zertifizierungsprüfung im Rahmen des Programms "Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries", an der diejenigen teilnehmen können, die die Abschlussprüfung der Online-Fortbildung bestanden haben (44 Teilnehmer) Dezember 2022 Auswahl von 12 einzuladenden Teilnehmern auf Basis der Teilnahme an der Online-Fortbildung und der Prüfungsergebnisse 31. Jan., bis 10. Feb. 2023 Fortbildung auf Einladung Dienstag, 31. Jan. 2023 Ankunft der Teilnehmer in Japan Mittwoch, 1. Feb. 2023 Orientierung, Schulung in der Gruppe (grundlegende Kenntnisse der japanischen Küche usw.) Donnerstag, 2. Feb. 2023 Schulung in einer Sake-Brauerei Freitag, 3. Feb., bis Donnerstag. 9. Feb. 2023 Praktische Schulung Freitag, 10. Feb. 2023 Berichterstattung, Abschlussveranstaltung und Verleihung des Bronzezertifikats

[Restaurants, die an der praktischen Schulung teilgenommen haben] *In zufälliger Reihenfolge Nr. Name des Restaurants URL 1. Kikunoi Honten https://kikunoi.jp/kikunoiweb/Honten/index 2. Uosaburo https://www.uosaburo.com/ 3. Takeshigerou, Minokichi http://www.takeshigero.com/ 4. Tankuma Kitamise https://www.tankumakita.jp/ 5. Kinobu http://www.kinobu.co.jp/ 6. Mankamerou https://www.mankamerou.com/ 7. Kyoryori Toriyone https://www.toriyone.com/ 8. Hyotei http://hyotei.co.jp/ 9. Heihachi Jaya https://www.heihachi.co.jp/ 10. Nakamurarou http://www.nakamurarou.com/

