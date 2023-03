WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den Vereinigten Staaten hat sich im März trotz der jüngsten Finanzmarktturbulenzen aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen stieg zum Vormonat um 0,8 Zähler auf 104,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 101,0 Punkten gerechnet. Zudem wurde Wert für den Februar von 102,9 Punkte auf 103,4 Zähler nach oben revidiert.

Gestützt wurde der Indikator durch die merklich verbesserten Erwartungen. Trotz der Verbesserung liegen die Erwartungen mit 73,0 Punkten weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Werte unter 80 Punkten signalisieren laut Conference Board eine Rezession innerhalb des nächsten Jahres. Die Bewertung der aktuellen Lage trübte sich im März etwas ein.

Der Stichtag für die Umfrage war der 20. März, etwa zehn Tage nach dem Beginn der Bankenturbulenzen in den USA./jsl/jkr/zb