ANANDA Scientific Inc., ein forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass der erste Proband in die klinische Studie mit einem von der FDA genehmigten IND aufgenommen wurde, in der Nantheia A1002N5S, ein Prüfpräparat mit Cannabidiol (CBD) in ANANDAs firmeneigener Liquid Structure-Verabreichungstechnologie, als potenzielle Behandlung von sozialer Angststörung (SAD) untersucht wird. Das National Center for Complimentary and Integrative Health (NCCIH eine Abteilung der NIH) stellt Mittel für diese Studie zur Verfügung, die an der NYU Grossman School of Medicine durchgeführt wird. (Kennung von Clinical Trials.gov: NCT05571592

Die Studie wird von Naomi Simon, MD, MSc, Professorin für Psychiatrie und Direktorin des Programms für Angst, Stress und anhaltende Trauer an der NYU Grossman School of Medicine und Esther Blessing, MD, PhD, Assistenzprofessorin für Psychiatrie an der NYU Grossman School of Medicine geleitet. In dieser doppelblinden, placebokontrollierten Studie wird NantheiaTM A1002N5S im Vergleich zu Placebo über einen Behandlungszeitraum von 21 Tagen untersucht, wobei die Veränderung der durch den Trier Social Stress Test (TSST) ausgelösten Angst und die Auswirkungen auf einen Biomarker für die Neurobildgebung als primäre Ergebnisgrößen gelten.

"Wir sind sehr erfreut, dass diese wichtige Studie angelaufen ist", sagte Dr. Simon. "Unsere Zusammenarbeit mit ANANDA hilft uns dabei, unsere von den NIH finanzierte Forschungsstudie zu CBD abzuschließen, die darauf abzielt, wissenschaftliche Erkenntnisse über den Mechanismus und die klinischen Wirkungen von CBD zu gewinnen, um die potenzielle Entwicklung von CBD als neue evidenzbasierte Behandlungsmethode für soziale Angststörungen zu unterstützen, ein beunruhigendes und unzureichend behandeltes Leiden."

Dr. Blessing merkte an: "Die präklinischen Ergebnisse für CBD als Behandlung von Angststörungen zeigen vielversprechende Ergebnisse und wir freuen uns darauf, in dieser Studie auf diesen präklinischen Ergebnissen aufzubauen."

"Die Aufnahme des ersten Probanden in diese wichtige Studie ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das klinische Entwicklungsprogramm von ANANDA", so Sohail R. Zaidi, ANANDA's CEO. "Wir freuen uns sehr, mit dem Forschungsteam der NYU zusammenzuarbeiten, um unser Prüfpräparat Nantheia A1002N5S in einer Indikation zu testen, für die es einen erheblichen medizinischen Bedarf gibt."

ÜBER NANTHEIA A1002N5S

Nantheia A1002N5S ist ein Prüfpräparat, das Cannabidiol in der firmeneigenen Liquid Structure-Verabreichungstechnologie von ANANDA verwendet. Präklinische und erste klinische Studien zeigen, dass die Liquid Structure-Verabreichungstechnologie von ANANDA (lizenziert von Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd in Jerusalem, Israel) die Wirksamkeit und Stabilität von Cannabidiol verbessert. Nantheia A1002N5S ist ein orales Produkt mit 50 mg Cannabidiol pro Softgel-Kapsel.

ÜBER ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA ist ein führendes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Durchführung hochkarätiger klinischer Studien zu therapeutischen Indikationen wie PTBS, radikulopathischen Schmerzen, Angstzuständen und Opioidkonsumstörungen (Mt. Sinai und UCLA) leistet. Das Unternehmen setzt eine patentierte Verabreichungstechnologie ein (lizenziert von Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd in Jerusalem, Israel), um Cannabinoide und pflanzliche Wirkstoffe bioverfügbar, wasserlöslich und lagerstabil zu machen, und konzentriert sich auf die Herstellung wirksamer pharmazeutischer Produkte von höchster Qualität. Das Unternehmen erweitert seine Forschungsbasis durch mehrere gesponserte Forschungsabkommen mit Universitäten, um sein klinisches Portfolio zu diversifizieren.

