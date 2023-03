Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA77637H1010 Metalite Resources Inc. 28.03.2023 CA5912361048 Metalite Resources Inc. 29.03.2023 Tausch 1:1

AU000000AOU2 Future Battery Minerals Ltd. 28.03.2023 AU0000272072 Future Battery Minerals Ltd. 29.03.2023 Tausch 1:1

CA37891V1058 Global Care Capital Inc. 28.03.2023 CA73108T1049 Global Care Capital Inc. 29.03.2023 Tausch 20:1