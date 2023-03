LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen weltweit tätiges Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass es von der Hellenic Bank, einem führenden Finanzinstitut in Zypern, als strategischer Sourcing-Partner ausgewählt wurde. Durch diese Zusammenarbeit wird die Hellenic Bank ihren Bedarf an Ressourcenkapazitäten auf effiziente und zeitnahe Weise decken können.

At the signing ceremony Oliver Gatzke, Chief Executive Officer, Hellenic Bank and Srinivas Rao, EVP Chief Business Officer, LTIMindtree (Photo: Business Wire)

Die Hellenic Bank ist eines der führenden Finanzinstitute in Zypern, das Unternehmen und Privatpersonen ein umfassendes Angebot an Bankprodukten und -dienstleistungen bietet. Im Zuge dieser Partnerschaft wird LTIMindtree dazu beitragen, das Kerngeschäft der Hellenic Bank zu transformieren und ihre Daten-, Analyse- und Prozess-Exzellenz-Implementierungen zu verbessern.

"Dieser Auftrag ist entscheidend dafür, dass wir unseren Kunden ein besseres Erlebnis bieten, unsere Abläufe rationalisieren und eine nachhaltige Bank aufbauen können, indem wir die Möglichkeiten von Daten und Technologien der nächsten Generation nutzen. Die Partnerschaft mit LTIMindtree spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung unseres Transformationsplans, da uns dadurch spezialisierte Ressourcen in einem hochgradig digitalen Umfeld zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft und auf das große Engagement seitens LTIMindtree wie auch der Bank," so Oliver Gatzke, Chief Executive Officer, Hellenic Bank.

"Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit der Hellenic Bank auf ihrem Weg der strategischen Transformation," so Srinivas Rao, EVP Chief Business Officer, LTIMindtree. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, das Transformationsprogramm der Hellenic Bank durch die Kombination unserer umfangreichen Branchenerfahrung und unserer fortschrittlichen Daten- und Analysefähigkeiten zu beschleunigen und die Bank in die Lage zu versetzen, ihre strategischen Ziele zu erreichen, die darin bestehen, eine kundenzentrierte und technologieorientierte Bank zu werden."

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, durch die Nutzung digitaler Technologien ihre Geschäftsmodelle anzupassen, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren. Als Partner bei der digitalen Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fachwissen und technologische Expertise, die zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, des Kundenerlebnisses und der Geschäftsergebnisse in einer konvergierenden Welt erforderlich sind. LTIMindtree ist ein Unternehmen der Larsen Toubro Group und beschäftigt rund 90.000 talentierte und unternehmerisch denkende Fachkräfte in mehr als 30 Ländern. Das Unternehmen vereint die branchenweit geschätzten Stärken der beiden bisherigen Unternehmen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer Geschäftsherausforderungen und der Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in großem Umfang. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ltimindtree.com.

