Bern (ots) -Die Lindenhofgruppe setzt mit neuer Personal-Marketing-Kampagne ein starkes Zeichen im Arbeitsmarkt und positioniert sich als attraktive Arbeitgeberin.Im Juli 2022 setzte die Lindenhofgruppe mit einem neuen Massnahmenpaket für die Pflege-Mitarbeitenden - mit deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen - schweizweit ein Zeichen. Mit der Lancierung ihrer Personal-Marketing-Kampagne folgt der nächste Schritt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.Mitarbeitende sind Botschafterinnen und BotschafterAm Mittwoch, den 29. März 2023, startet die Spitalgruppe ihre zielgerichtete Personal-Kampagne, die wesentlich zur Entlastung der Mitarbeitenden und zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeberin beitragen soll.Im Fokus stehen Mitarbeitende der Lindenhofgruppe. Als Botschafterinnen und Botschafter vermitteln sie auf emotionale Art und Weise ihre individuelle Motivation, für die Spitalgruppe zu arbeiten. Transportiert werden die Botschaften vor allem durch Bewegtbild-Aufnahmen.Magnetwirkung Firmenkultur: Das starke Miteinander der LindenhofgruppeSpezielle Aufnahmewinkel und die authentischen Aussagen der Mitarbeitenden vermitteln ausserdem das wichtige kulturelle Fundament der Spitalgruppe. Auf Augenhöhe, interdisziplinär und standortübergreifend arbeiten Pflege und Medizin Hand in Hand. Mit einem gemeinsamen Ziel: das Wohl der Patientinnen und Patienten.Wirkungsorientierter Mix analoger und digitaler MassnahmenDie zentralen Informationsanker bilden das Tram der Lindenhofgruppe, dass durch die Berner Innenstadt fährt sowie die Microsite miteinanderstark.ch. Das Tram wurde in den Innenräumen komplett neugestaltet, die Microsite auf das Personal-Marketing und die Rekrutierung ausgerichtet. Zusätzlich werden analoge und digitale Massnahmen gestartet, die mit den Rekrutierungsmassnahmen der Lindenhofgruppe harmonieren: Soziale Medien, YouTube, Medien und PR-Massnahmen sind Beispiele dafür. Die Lindenhofgruppe freut sich, dem Fachkräftemangel mit der neue Personal-Marketing-Auftritt entgegenzutreten und ihre Stellung als attraktive Arbeitgeberin weiter auszubauen.Besuchen Sie: miteinanderstark.chLindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 140 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende. lindenhofgruppe.chKontakt:Medienstelle der LindenhofgruppeE-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100905090