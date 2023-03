Vaduz (ots) -Das Ministerium für Äusseres, Bildung und Sport lanciert eine neue fünfteilige Podcast-Serie. Diese blickt unter dem dem Titel "Hoi Welt" hinter die Kulissen der liechtensteinischen Aussenpolitik. Die Serie umfasst bislang fünf Episoden.Die Podcast-Serie beantwortet, warum ein Kleinstaat überhaupt Aussenpolitik betreibt, welches die Herausforderungen sind und wie sich die Aussenpolitik auf das Inland auswirkt. Denn die Auswirklungen der aussenpolitischen Bemühungen Liechtensteins sind für jede und jeden Einzelnen im Alltag zu spüren. "Wir betreiben die Aussenpolitik immer im Interesse unseres Landes und somit auch immer für die Innenpolitik", betont Aussenministerin Dominique Hasler. Für einen Kleinstaat wie Liechtenstein ist eine gute Aussenpolitik besonders in Krisenzeiten überlebenswichtig.Der Podcast "Hoi Welt" ist auf Apple Podcasts, Spotify und hoiwelt.li zu finden. Die Episoden haben jeweils eine Länge von elf bis 15 Minuten. Protagonisten sind neben Regierungsrätin Dominique Hasler die liechtensteinische Botschafterin in Bern Dr. Doris Frick, Pascal Schafhauser, Liechtensteins Botschafter in Brüssel, der liechtensteinische Botschafter bei der UNO Christian Wenaweser und Martin Frick, Leiter des Amts für Auswärtige Angelegenheiten.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportNicole SchmidT +423 236 64 41Nicole.Schmid@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905095