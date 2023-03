Energy Aspects (EA) und Vortexa gaben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt, die branchenführende Daten und Informationen zu Energierohstoffen mit erstklassigen Analysen zur Frachtverfolgung kombiniert, um den Energiemärkten ein noch besseres und umfangreicheres Verständnis der kurzfristigen Marktdynamik zu ermöglichen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird EA die marktführenden Analysen zur Frachtverfolgung von Vortexa als Input für seine erstklassigen Recherchen und Analysen zu den globalen Märkten für Rohöl, raffinierte Produkte und LNG nutzen. Die Partnerschaft wird wesentlich dazu beitragen, mehr Klarheit in die Energiemärkte zu bringen, die sich in einer Phase historischer Komplexität, Volatilität und Veränderungen befinden.

"Wir freuen uns, dass Vortexa unser neuer bevorzugter Drittanbieter für globale Stromdaten ist", sagt Fredrik Fosse, Geschäftsführer von Energy Aspects. "Zuverlässige Daten sind der Schlüssel zu unseren erstklassigen Fundamentalanalysen, und es ist wichtig für uns, unsere primären Datenquellen mit denen der führenden Drittanbieter zu vergleichen und zu ergänzen.

"Wir sind sehr erfreut über die Partnerschaft mit Energy Aspects. Der hervorragende Ruf des Unternehmens und seine globale Reichweite in den Energiemärkten, die zukünftig durch die Breite und Tiefe der Vortexa-Analysen unterstützt werden, sorgen für einen Mehrwert für unsere Kunden und Partner. Wir sind stolz auf diese klare Bestätigung der erstklassigen Daten von Vortexa im Bereich der Energie- und Frachtanalyse im Vergleich zu anderen Anbietern", sagte Fabio Kuhn, Gründer CEO von Vortexa.

Ende

Über Energy Aspects

Energy Aspects wurde 2012 von den Energiewirtschaftsexperten Dr. Amrita Sen, Fredrik Fosse und Richard Bronze gegründet, um den Bedarf an zeitnaher, unabhängiger Forschung zu decken, die tiefe Einblicke in die Grundlagen des Energiemarktes und der Makroökonomie bietet und sich auf solide Daten und zeitnahe Prognosen stützt, ohne dabei die Verpflichtung zu Aktualität und Präzision aus den Augen zu verlieren. Mehr als 500 Organisationen verlassen sich auf die breite Produktpalette von Energy Aspects, die kurzfristige, langfristige und makroökonomische Trends abdeckt, sowie auf den direkten Zugang zu Analysten für spezifische Anfragen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und weitere Büros in New York, Houston, Singapur, Tokio, Kolkata, Wien und Athen.

Über Vortexa

Vortexa bietet marktführende Echtzeitdaten und fortschrittliche Analysen für die Energie- und Frachtmärkte. Anhand eines äußerst exakten und vollständigen Bildes der globalen Ströme, Frachten und Bestände deckt Vortexa Rohöl, raffinierte Produkte, LPG und LNG für alle Schiffsklassen ab. Wir helfen Händlern, Analysten und Frachtexperten, sich auf komplexen und undurchsichtigen Märkten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie mit Zuversicht bessere Handelsentscheidungen treffen können. Vortexa ist ein multidisziplinäres Unternehmen mit mehr als 115 Mitarbeitern, das das Beste aus Energie- und Frachtexpertise, Datenwissenschaft und Technik in den großen Knotenpunkten in London, Singapur, Houston, New York City und den Vereinigten Arabischen Emiraten vereint.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005125/de/

Contacts:

Energy Aspects:

press@energyaspects.com

Vortexa:

Natasha Adams

Telefon: +49 152 5952 8457

E-Mail: natasha.adams@vortexa.com