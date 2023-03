Tiered-Backup-Storage-Unternehmen steht vor acht Branchenpreisen

Für ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung, wurde heute bekannt gegeben, dass sie in acht Kategorien für die jährlichen Network Computing Awards nominiert wurde. Die Gewinner der diesjährigen Auszeichnungen werden bei der Preisverleihung am 18. Mai 2023 in London bekannt gegeben.

ExaGrid zum Finalisten in den folgenden Kategorien ernannt:

Datenschutzprodukt des Jahres ExaGrid Tiered Backup Storage

Speicherprodukt des Jahres ExaGrid Tiered Backup Storage

Investitionsrentabilitätsauszeichnung ExaGrid Tiered Backup Storage

Hardwareprodukt des Jahres ExaGrid Tiered Backup Storage

Kundendienstauszeichnung ExaGrid

Produkt des Jahres ExaGrid Tiered Backup Storage

Unternehmen des Jahres ExaGrid

Die Abstimmung wurde bereits eingeleitet, um den Gewinner in jeder Kategorie zu bestimmen. Darüber hinaus wurde ExaGrid für die "Bench Tested Product of the Year" Auszeichnung (bestimmt von Juroren nach einer unabhängigen Produktbewertung) nominiert.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, in derart vielen Kategorien für die diesjährigen Network Computing Awards nominiert worden zu sein", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid hat im Rahmen regelmäßiger Aktualisierungen weiterhin Neuerungen für unser Tiered-Backup-Storage-System mit neuen Merkmalen eingeführt, die unsere einzigartigen Ausstattungen und unsere umfassenden Sicherheitsmerkmale durch führende Backup-Anwendungen ergänzen. Wir sind das einzige Unternehmen, das sich vollkommen den Backup-Storage-Systemen widmet und dabei in der Lage ist, für unsere Kunden stets den besten Kundendienst bereitzustellen."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf unseren NPS-Wert von über 81 Punkten!

