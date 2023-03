Attraktive Aktien-Chancen aus der zweiten Reihe: https://bit.ly/40JAMJ9 Jetzt die smallCAP Champions kennenlernen! Dass Banken pleite gehen, sei eigentlich nichts ungewöhnliches, sagt Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, im Gespräch mit wallstreet:online. Hunderte Institute schließen jedes Jahr ihre Pforten. Und auch wenn es jetzt einige größere Banken erwischt habe, sei ein systemisches Risiko sehr unwahrscheinlich - trotz der Hysterie, die aktuell am Markt herrsche. Auch wenn sich die Bankenkrise immer noch auf die breite Wirtschaft ausbreiten könne, meint Klude: Die Wirtschaft läuft aktuell wieder rund. Lieferkettenprobleme seien beseitigt und die Auftragsbücher der Unternehmen gut gefüllt. Was den US-Regionalbanken zum Verhängnis wurde, welche Rolle die Notenbanken in der Krise spielen und welche Paralellen zur Finanzkrise von 2008 er sieht: Die Antworten gibt's im Video!