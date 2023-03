Monstarlab Holdings Inc. (TYO: 5255), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation, das sich auf digitale End-to-End-Lösungen für Unternehmen spezialisiert hat, feierte heute sein Debüt als Aktiengesellschaft. CEO Hiroki Inagawa läutete gemeinsam mit Führungskräften, Mitarbeitern und Investoren die Eröffnungsglocke am Tokyo Stock Exchange Growth Market. Diese Ankündigung bildet das Sprungbrett für weiteres Wachstum und stärkt die Präsenz von Monstarlab in den Vereinigten Staaten, Kanada und Kolumbien.

CEO Hiroki Inagawa with the Monstarlab senior leadership team at the Tokyo Stock Exchange. (Photo: Business Wire)

Monstarlab wurde 2006 gegründet und bietet seinen spezialisierten Ansatz des menschenzentrierten Designs in Verbindung mit digitaler Strategie und Optimierung für eine Vielzahl von Kunden auf der ganzen Welt an. Das Unternehmen kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der es Ergebnisse für führende Unternehmen in den verschiedensten Branchen geliefert hat, darunter Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Bildung, virtuelle Gastfreundschaft und der öffentliche Sektor.

"Es ist eine aufregende Zeit für uns alle bei Monstarlab und ich fühle mich zutiefst geehrt, an der Seite unserer Mitarbeiter, Führungsteams, Investoren und Stakeholder zu stehen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dies zu ermöglichen", sagte Inagawa. "Wir stehen an der Spitze der technologischen Entwicklung und sind bestrebt, die besten Talente einzustellen und unseren Kunden die neuesten Technologien, Strategien und Praktiken aus der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen."

Monstarlab hat bereits Tausende von Projekten für weltweit renommierte Unternehmen wie die Alibaba Group, Fujitsu, AB InBev, Paramount, Shake Shack und The Met erfolgreich abgeschlossen. Die Produkt- und Dienstleistungspalette des Unternehmens, die von Android- und iOS-Anwendungen über robotergestützte Prozessautomatisierung, Spieleentwicklung, Streaming-Dienste, HR-Tech bis hin zu Schulungsprogrammen reicht, befähigt Denker und Macher auf der ganzen Welt.

Über Monstarlab

Monstarlab Holdings Inc. ist eine globale Agentur für digitale Produktentwicklung, die 2006 in Tokio, Japan, gegründet wurde. Das Unternehmen verfügt über 33 Kompetenzzentren in 20 Ländern und Regionen, die von 1.500 Strategen, Experience Designern und Ingenieuren geleitet werden, die sich durch Strategie und Umsetzung auszeichnen.

