The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.03.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2023

.

ISIN Name

AU000000AOU2 AUROCH MINERALS LTD.

CA37891V1058 GLOBAL CARE CAPITAL INC.

CA77637H1010 ROOGOLD INC.