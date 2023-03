Die Höhe der Refinanzierung verdeutlicht die Belastbarkeit des Finanzierungssystems von Renew

Die meisten anstehenden Fälligkeiten von Dollar-Anleihen sind nun für das GJ 2027 und darüber hinaus angesetzt

ReNew Energy Global Plc ("ReNew" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für saubere Energie und ein bevorzugter Partner bei der Dekarbonisierung, gab am Dienstag bekannt, im GJ 2023 mehr als 1 Milliarde an seine Offshore-Anleihegläubiger zurückgezahlt zu haben. Der ausgezahlte Betrag beinhaltet die jüngste Tilgung von 180 Millionen in diesem Monat.

"Angesichts des schnelllebigen globalen Geschäftsumfelds von heute müssen Unternehmen bei der Finanzierung ihrer Wachstumsinitiativen besonders strategisch vorgehen", so Kedar Upadhye, CFO von ReNew. "Da ReNew und Indien eine führende Rolle bei der globalen Energiewende spielen, wollten wir das Refinanzierungsrisiko weiter reduzieren, ohne das Wachstumskapital des Unternehmens zu schmälern."

Im vergangenen Geschäftsjahr refinanzierte das an der Nasdaq notierte Unternehmen 525 Millionen an den Inlandsmärkten vor der Fälligkeit im März 2024. Hinzu kommt die Rückzahlung von 300 Millionen aus internen Cashflow-Rückstellungen. Nach dieser Refinanzierung werden im GJ 2025 Asset-Backed-Anleihen im Wert von 325 Millionen zur Rückzahlung fällig, der Rest der Dollar-Anleihen im Wert von 1,7 Milliarden wird im GJ 2027 und darüber hinaus zur Rückzahlung fällig.

ReNew hatte zuvor den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Milliarde für sein Round-the-Clock (RTC)-Projekt bekannt gegeben, das von der Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) als Renewable Deal of the Year und von Project Finance International (PFI) als Asia Pacific Green Deal of the Year ausgezeichnet wurde. Das innovative und speicherfähige 1,3 GW RTC-Hybridprojekt von ReNew ist das größte Einzelprojekt im Bereich der erneuerbaren Energien in Indien, das über eine externe Kreditaufnahme (External Commercial Borrowing, ECB) finanziert wird.

"Diese Entwicklungen belegen den hervorragenden Zugang von ReNew zu den nationalen und internationalen Märkten und sind ein Beweis für das starke Cashflow-Profil des Unternehmens", so Upadhye. "Durch den ECB-Deal von ReNew gehören nun auch mehrere internationale Banken zum Kreis der Kreditgeber."

Letzten Monat traf das Unternehmen die strategische Entscheidung, seinen Namen in ReNew zu ändern, um den Übergang von einem rein auf erneuerbare Energien ausgerichteten Unternehmen zu einem Komplettanbieter von Lösungen für das gesamte Spektrum der Dekarbonisierung, einschließlich sauberer Energie, grünem Wasserstoff, Energiespeicherung und Kohlenstoffmärkten, widerzuspiegeln. ReNew setzt auf digitale Technologien, um den Übergang zu grüner Energie zu beschleunigen und die besonderen Anforderungen des B2B-Segments zu erfüllen, in dem das Unternehmen Marktführer ist.

Über ReNew

ReNew ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierungslösungen, das an der Nasdaq notiert ist (Nasdaq: RNW, RNWWW). Mit einem Portfolio an sauberer Energie von ~13,4 GWs auf Bruttobasis (Stand: 30. September 2022) ist ReNew eines der größten Unternehmen seiner Art weltweit. ReNew ist nicht nur ein bedeutender unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, wertschöpfende Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte an, die im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger werden. Weitere Informationen finden Sie unter renew.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

