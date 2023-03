Type One Energy Group, Inc. nimmt 29 Mio. US-Dollar auf und ernennt neuen CEO

Type One Energy gab heute den Abschluss einer überzeichneten Finanzierungsrunde mit einer Kapitalaufnahme von 29 Mio. US-Dollar bekannt. Dies bedeutet den Start seines ambitionierten, partnerschaftlichen und kapitaleffizienten Programms FusionDirect zur Kommerzialisierung seiner Stellarator-Fusionstechnologie.

Die technischen Grundlagen von Type One Energy bilden eine solide Ausgangsbasis für die Verwirklichung seines Ziels. Type One Energy wurde von mehreren weltweit führenden Stellarator-Fachleuten gegründet und vereint langjährige Erfahrungen, die in renommierten Fusionsforschungsinstituten gewonnen wurden, darunter die University of Wisconsin-Madison in den USA, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Deutschland und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit seiner Arbeit an erweiterter Magnettechnologie. Der Stellarator ist eine Fusionstechnologie, die sich durch einen inhärent stabilen und konstanten Betrieb auszeichnet. Stellaratoren sind verwandt mit den Tokamaks, benötigen jedoch keine massiven elektrischen Ströme zur Erzeugung der Magnetfelder, die das Fusionsplasma einschließen. Dadurch wird die physische Komplexität der Stellarator-Technologie verringert und die Überführung in ein praxisgerechtes Fusionskraftwerk erleichtert.

Breakthrough Energy Ventures (BEV), TDK Ventures und Doral Energy Tech Ventures leiteten die Runde gemeinsam mit weiteren Cleantech-Investitionen von Darco, der Grantham Foundation, MILFAM, Orbia Ventures, Shorewind Capital, TRIREC, VAHOCA und anderen.

Das beispiellose Kommerzialisierungsprogramm FusionDirect des Unternehmens nutzt die jüngsten Durchbrüche, um den Weg zur Fusionsenergie mit dem geringsten Risiko und dem kürzesten Zeitplan einzuschlagen. Fortschritte bei der Stellarator-Fusionsleistung und in der Plasmaforschung wirken zusammen mit technischen Innovationen in der Hochtemperatur-Supraleiter-Magnettechnologie (HTS) und richtungweisender Fertigung und haben Type One Energy dazu veranlasst, FusionDirect auf den Markt zu bringen.

Das Kommerzialisierungsprogramm von Type One wird über mehrere globale Partnerschaften mit führenden Forschungseinrichtungen für Fusionswissenschaft und -technologie, Universitäten und Industrieunternehmen realisiert. Diese Partnerschaften spiegeln die langjährigen Kooperationen wider, die die branchenweit anerkannten technischen Führungskräfte des Unternehmens zu Type One Energy mitbringen. Zu diesem technischen Führungsteam zählen Chief Technology Officer Dr. Thomas Sunn Pedersen, Chief Science Officer Dr. John Canik, Chief Engineer Dr. David Anderson und Head of Stellarator Plasma Science Dr. Chris Hegna.

"Die Fusion ist die ultimative Energiequelle, und ihre erfolgreiche Kommerzialisierung wird ein großer Schritt auf dem Weg zu sauberer und ausreichend verfügbarer Energie für alle sein", so Carmichael Roberts von Breakthrough Energy Ventures. "Die Fortschritte der Stellarator-Forschung und die Fähigkeit von Type One Energy, ein Stellarator-Entwicklungsprojekt umzusetzen, legen das Fundament für einen sehr spannenden und vielversprechenden Weg zur praxisgerechten Fusion am Netz in den kommenden Jahrzehnten."

Zeitgleich mit dieser Ankündigung wird das Unternehmen den ehemaligen Senior Advisor auf dem Gebiet der Fusion von Breakthrough Energy Ventures (BEV), Christofer Mowry, zum Chief Executive Officer (CEO) ernennen. "Type One Energy ist eine außergewöhnliche Chance. Das Know-how und die Reputation dieses Teams verleihen Type One die einzigartige Fähigkeit, die jüngsten weltweiten Fortschritte bei der Stellarator-Technologie effektiv zu integrieren und ein Fusionskraftwerk ohne eine weitere kostspielige, umfangreiche wissenschaftliche Validierungsanlage bereitzustellen", so Christofer Mowry, CEO, Type One Energy Group. Zuvor trug Mowry als CEO bei General Fusion Verantwortung. In dieser Rolle expandierte er das Unternehmen und erhielt mehr als 200 Mio. US-Dollar an privaten Investitionen und staatlicher Unterstützung aus drei Ländern.

"Bei der wissenschaftlichen Grundlage der Stellaratoren wurden in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt. Durch eine Kombination aus experimentellen Demonstrationen und dem Einsatz von Hochleistungsrechnern sind die Voraussetzungen für die Entwicklung von Anlagen im Kraftwerksmaßstab nunmehr gegeben", berichtet Dennis Whyte, Director des Plasma Science and Fusion Center des MIT. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Type One Energy, um die Vorteile von HTS-Hochfeld-Fusionsmagneten für ihre Stellarator-Technologie zu nutzen."

"In den kommenden Jahrzehnten wird die Welt eine Quelle kohlenstoffarmer Energie mit hoher Energiedichte benötigen, um die Energiewende und die Dekarbonisierung zu verwirklichen. Unter den von uns evaluierten Startups hat Type One Energy einen glaubwürdigen, beschleunigten Weg zur Kommerzialisierung eines stationären Grundlast-Fusionskraftwerks eingeschlagen. TDK Ventures ist sehr erfreut, dieses hochkarätige Führungsteam zu unterstützen", so Tina Tosukhowong, Investment Director bei TDK Ventures.

Über Type One Energy Group

Type One Energy Group widmet sich der Aufgabe, die Welt mit nachhaltiger und kostengünstiger Fusionsenergie zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2019 von einem Team weltweit anerkannter Fusionsforscher gegründet, die auf einer langjährigen Erfahrung im Bau von zukunftsweisenden Stellarator-Fusionsanlagen aufbauen können, sowie von erfahrenen Geschäftsführern, die umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Skalierung von Unternehmen und der Vermarktung von Energietechnologien mitbringen. Type One Energy nutzt bewährte hochentwickelte Fertigungsmethoden, moderne Berechnungsphysik und supraleitende Hochfeldmagnete, um sein optimiertes Stellarator-Fusionsenergiesystem zu entwickeln. Sein Entwicklungsprogramm FusionDirect verfolgt den risikoärmsten und schnellsten Weg zu einem Fusionskraftwerk in den kommenden zehn Jahren mithilfe einer partnerschaftlichen und kapitaleffizienten Strategie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.typeoneenergy.com/.

Über Breakthrough Energy Ventures (BEV)

BEV wurde von Bill Gates gegründet und wird von vielen der weltweit führenden Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen hat mehr als 2 Milliarden US-Dollar an zugesagtem Kapital gesammelt, um innovative Unternehmen zu unterstützen, die die Welt in eine Zukunft mit Netto-Null-Emissionen führen. BEV ist eine zweckorientierte Investmentgesellschaft, die in globale Unternehmen investiert, diese gründet und aufbaut, um die Treibhausgasemissionen in der gesamten Wirtschaft so schnell wie möglich zu eliminieren. BEV ist auf der Suche nach bahnbrechenden Innovationen und hat sich dem Ziel verschrieben, diese Unternehmer und Unternehmen zu unterstützen, indem es eine einzigartige Kombination aus technischem, betrieblichem, marktwirtschaftlichem und politischem Know-how einbringt.

BEV ist Teil von Breakthrough Energy, einem Netzwerk von Investitionsinstrumenten, philanthropischen Programmen, politischer Lobbyarbeit und anderen Aktivitäten, die sich für die Skalierung der Technologien einsetzen, die wir brauchen, um bis 2050 das Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.breakthroughenergy.org.

