Eine nachhaltige Strategie ist für erfolgreiche internationale Konferenzen und Veranstaltungen heute mehr denn je unerlässlich.

Wir vom Yokohama Convention Visitors Bureau (YCVB) legen bei all unseren Aktivitäten großen Wert auf Nachhaltigkeit und tun unser Bestes, um zu einer umweltfreundlicheren, integrativeren und kulturell vielfältigeren Welt beizutragen. Aus diesem Grund haben wir vier faszinierende, nachhaltige Erlebnisangebote geschaffen, die sich ausschließlich an Teilnehmer geschäftlicher Veranstaltungen richten und die es nur in der Stadt Yokohama gibt.

Mobiles Yoga in Yokohama

Praktizieren Sie in der pulsierenden Metropole Yokohama jederzeit und überall Yoga.

Diese Wellnessaktivität können Sie überall ausüben in Parks, Konferenzräumen oder Ausstellungshallen. Inspiriert von der Schönheit der Natur in Yokohama werden die Yogastunden mit dem beruhigenden Geräusch von Wellen untermalt und von zarten Düften sowie von Bildern der wunderschönen Küste Yokohamas begleitet, um für Teilnehmer geschäftlicher Veranstaltungen ein entspannendes, meditatives Erlebnisangebot zu schaffen. Um sicherzustellen, dass die Veranstaltungen für alle zugänglich sind, können sie für alle Erfahrungsniveaus organisiert und in japanischer und englischer Sprache abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Wechsel der Garderobe erforderlich.

Erlebnis-Garten Sankeien

Verbringen Sie einen ruhigen, besinnlichen Vormittag abseits des hektischen Treibens in der Stadt.

Bei dieser exklusiven Veranstaltung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschäftlicher Veranstaltungen die Möglichkeit, den schönsten japanischen Garten Yokohamas bereits vor der offiziellen Öffnungszeit zu betreten. Ein Stadtführer erläutert die reichhaltige Geschichte und Kultur des Sankeien-Gartens, und die Teilnehmenden erhalten interessante Informationen über die Nachhaltigkeit traditioneller japanischer Architektur. Nach der Besichtigung des Gartens und der historischen Gebäude bildet eine Achtsamkeitssitzung den perfekten Abschluss eines beschaulichen Vormittags.

Weitere nachhaltige Erlebnisangebote sind das Minato Mirai Plastik-Fischen auf dem SUP-Board, bei dem die Teilnehmenden aktiv Plastikmüll reduzieren und dynamische Ausblicke auf Yokohama genießen können, sowie Cyclopolitain, eine Fahrt mit dem Öko-Sightseeing-Taxi. Bei allen vier Erlebnisangeboten werden lokale Ressourcen auf nachhaltige Weise genutzt.

Das YCVB leistet auch künftig Pionierarbeit bei der Entwicklung nachhaltiger Erlebnisangebote, damit geschäftliche Veranstaltungen in Yokohama auf innovative, wegweisende und inspirierende Weise gestaltet werden können.

Weitere Informationen über die nachhaltigen Erlebnisangebote des YCVB finden Sie auf der Website:

https://business.yokohamajapan.com/mice/en/sustainable/activity/

Über das Yokohama Convention Visitors Bureau:

Die Aufgabe des Yokohama Convention Visitors Bureau (YCVB) besteht darin, die reichhaltigen Ressourcen zu nutzen, die der Stadt Yokohama und der Präfektur Kanagawa zur Verfügung stehen, und die Region als ideales Ziel für Touristen und internationale Kongresse zu fördern.

