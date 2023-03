Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, und Amazon Sidewalk, ein sicheres und weitreichendes Netzwerk mit geringer Bandbreite für IoT-Geräte, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um hochentwickelte Konnektivitätslösungen für ihre Kunden bereitzustellen. Das Quectel KG100S-Modul und ein Portfolio von passenden Antennen wird vollständig kompatibel mit Amazon Sidewalk sein, indem es die Einführung und Aufrechterhaltung angeschlossener IoT-Geräte und Lösungen schneller, bequemer und kostengünstiger durchführen kann. Es wurde entwickelt, um für Geräte, die sich außerhalb der Reichweite typischer IoT-Heimnetzwerke befinden, eine dauerhafte Konnektivität zu gewährleisten.

Quectel Launches KG100S module for Amazon Sidewalk to Bring Advanced Connectivity Solutions to Customers. (Photo: Business Wire)