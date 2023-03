RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, wurde die AEC-Q100-Zertifizierung und der Zuverlässigkeitstestbericht von SGS ausgestellt (SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd.). SGS ist das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. LiDAR der RoboSense M-Serie sind die einzigen AEC-Q100-qualifizierten LiDAR-Scannerprodukte weltweit.

RoboSense M Series LiDAR have become the only AEC-Q100 qualified LiDAR scanner products worldwide. (Photo: Business Wire)

Zuverlässigkeit auf Automobilniveau und bestandene Sicherheitszertifizierungen sind grundlegende Standards für das Maß der LiDAR-Reife. Das Bestehen der AEC-Q100-Zertifizierung zeigt, dass das RoboSense LiDAR-MEMS-Spiegelmodul die Anforderungen für Automobilanwendungen erfüllt und praktische Sicherheit für LiDARs der M-Serie gewährleistet. Es bedeutet auch, dass RoboSense in enger Partnerschaft mit SGS arbeitet, das die Lücke im Bereich der Zuverlässigkeitstests für LiDAR-MEMS-Spiegel weltweit geschlossen hat und eine Referenz für zukünftige Tests bereitstellt.

Tony Zhang, CPO von RoboSense, erklärte: "RoboSense legt großen Wert auf die Produktzuverlässigkeit von der Konstruktion bis zur intelligenten Fertigung, und unterstützt aktiv die Einrichtung von Standardsystemen auf Automobilniveau und die Produktverifizierung für Unternehmen. Zuvor hatte RoboSense ASPICE CL2, IATF16949, CNAS und verschiedene andere Systemzertifizierungen erhalten. Die erhaltene AEC-Q100-Zertifizierung wird die Zuverlässigkeit unserer LiDAR-Produkte der M-Serie noch besser sichern, qualitativ hochwertige LiDARs für Partner verfügbar machen und das schnelle Wachstum der Intelligenz auf dem globalen Automobilmarkt fördern."

Zhao Hui, General Manager der SGS China Interconnection and Products Business Group, sagte: "Die Erlangung der AEC-Q100-Zertifizierung des LiDAR-MEMS-Chipmoduls der RoboSense M-Serie ist die erste vollständige Prüfung von Scannern auf automobiltaugliche Zuverlässigkeit der LiDAR-Industrie weltweit. Dies erhöht nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der LiDAR-Produkte der M-Serie, sondern setzt auch einen neuen Maßstab für die Massenanwendung von LiDARs in der Automobilindustrie. Auch in Zukunft wird SGS weiterhin RoboSense bei der Zuverlässigkeitsprüfung und Verifizierung von LiDAR-Produkten unterstützen, um den weltweiten Fortschritt in der LiDAR-Branche zu erleichtern."

AEC-Q100 ist eine auf Fehlermechanismen basierende Stresstest-Qualifizierung für verpackte integrierte Schaltungen und ein umfassender Zuverlässigkeitstest und Zertifizierungsstandard für Automobil-ICs. Es ist eine grundlegende Prüfschwelle für Chips, die in der Automobilherstellung angewendet werden sollen. Als empfohlener Standard für die Zertifizierung von Chipkomponenten wird sich die AEC-Q-Serie als Standard für Chips in Automobilqualität durchsetzen.

RoboSense hat eine intensive Partnerschaft mit SGS einem Mitglied des Automotive Electronics Council (AEC) aufgebaut. Auf Grundlage des AEC-Q100-Masterstandards hat SGS einen strengen Testplan für MEMS-Spiegelmodule für LiDARs entwickelt. Mit den Messdaten aus mehr als 4.400 Spiegelmodultests und Verifizierungsmustern hat der LiDAR der RoboSense M-Serie endlich die Anforderungen der AEC-Q100-Zertifizierung erfüllt und ist damit der erste AEC-Q100-qualifizierte LiDAR-MEMS-Spiegel weltweit, der die Anforderungen der etablierten Automobilhersteller für die Großserienproduktion von intelligenten Fahrzeugen vollständig erfüllt.

Durch seine hochgradig zuverlässigen und hervorragend funktionierenden LiDAR-Produkte, die strengen Tests unter Automobilbedingungen unterzogen wurden, hat RoboSense Aufträge für mehr als 50 Automodelle von fast 20 Automobilherstellern erhalten, einschließlich BYD, Toyota, Lucid Motors, GAC AION, FAW, Chery, GWM, XPENG, Geely, Lotus Cars etc. Das beständige Festhalten von RoboSense an der Produktion zuverlässiger und leistungsstarker LiDARs stützt die Hoffnung, die Entwicklung der globalen Automobilindustrie und der Produktion intelligenter Fahrzeuge zu beschleunigen.

Über SGS

SGS ist ein international anerkanntes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. Seine weltweit mehr als 96.000 Mitarbeiter bilden ein globales Servicenetzwerk, in dem sie mehr als 2.600 Niederlassungen und Labors betreiben.

SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. wurde 1991 als Joint Venture der SGS Group und der China Standard Science and Technology Group gegründet, die der State Administration for Market Regulation unterstellt ist.

