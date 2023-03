IperionX Limited ("IperionX") (Nasdaq | ASX: IPX) freut sich, eine Partnerschaft mit Canyon Bicycles GmbH ("Canyon") zu melden, in deren Rahmen durch die Produktion von Fahrradkomponenten unter Einsatz des zu 100 % recycelten und CO2-armen Titans von IperionX eine nachhaltigere Titan-Lieferkette für die Fahrradindustrie entwickelt werden soll.

Canyon ist ein preisgekrönter Fahrradhersteller mit einem soliden Ruf für echte Innovationen, der auf führende Technologien, ein reines und klares Design sowie höchste Qualitäts- und Servicestandards setzt. Die potenzielle Entwicklung von Fahrradkomponenten mit dem zu 100 % recycelten Titan von IperionX steht im Einklang mit den Zielen von Canyon, den Einsatz von innovativen Materialien im Produktionsprozess zu steigern und dies an seine Umweltziele anzupassen.

Canyon hat seine Glaubwürdigkeit in diesem Bereich bereits durch die Untersuchung von Cradle-to-Cradle-Produktionsprinzipien unter Beweis gestellt und erforscht momentan die Integration ähnlicher Ansätze für fortschrittliche Werkstoffe und zukünftige Fertigungsplattformen.

IperionX arbeitet eng mit dem Produktentwicklungs- und dem ESG-Team von Canyon zusammen, um Fahrradkomponenten zu produzieren, bei denen die CO2-armen, recycelten Titanmetallpulver von IperionX unter Nutzung additiver Fertigungsverfahren zum Einsatz kommen. Die Parteien haben sich auf ein anfängliches Projekt geeinigt, um Prototypen der Fahrradteile von Canyon, unter anderem Fahrradrahmen, zu erstellen, für die das zu 100 % recycelte Titan von IperionX eingesetzt wird, das mit den additiven Fertigungsverfahren von IperionX produziert wird. Dieser erste Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Wenn die erste Prototypenerstellung erfolgreich verläuft, haben Canyon und IperionX die Absicht, einen Vertrag über eine Produktion in größerem Maßstab auszuhandeln.

Titan ist für Fahrrad-Konsumenten ein erstklassiges und begehrtes Rahmenmaterial, da es sehr fest und mit nur ca. 50 % des Gewichts von Stahl sehr leicht ist; außerdem ist es extrem korrosionsresistent, sodass die Notwendigkeit von Lack als Korrosionsschutzmittel entfällt. Allerdings wurde Titan bisher nur begrenzt in Fahrradkomponenten eingesetzt, da es im Vergleich zu Materialien wie Karbonrahmen sehr hochpreisig ist und die Titan-Lieferkette derzeit eine schlechte Umweltbilanz aufweist, was auf den energieintensiven Kroll-Prozess zurückzuführen ist.

Die globale Fahrradindustrie ist ein großer und wachsender Markt, wobei ca. 1,3 Milliarden Erwachsene Fahrrad fahren; der Gesamtumsatz lag im Jahr 2021 bei ca. US $ 70 Milliarden, und für 2025 wird ein Marktwachstum auf ca. US $ 85 Milliarden prognostiziert. Mountainbikes, Gravel Bikes, Rennräder und Hybridfahrräder machen ca. 60 % des weltweiten Fahrradumsatzes nach Verkaufseinheiten und ca. 70 % des Umsatzes auf den sehr werthaltigen Märkten von Europa und Nordamerika aus. Der High-End-Bereich dieses Markts, der Fokus des Produktangebots von Canyon, weist ein sehr großes Marktvolumen von ca. US $ 18 Milliarden mit einem erwarteten Wachstum auf ca. US $ 30 Milliarden bis 2030 auf#_edn1.

Die Partnerschaft zwischen IperionX und Canyon stellt einen weiteren Meilenstein auf dem rasch wachsenden, in hohem Maße sichtbaren und auf Nachhaltigkeit fokussierten weltweiten Fahrradmarkt dar und ist eine Ergänzung zu den jüngsten Partnerschaften von IperionX im Luxusgütersektor.

Alison Jones, Chief Operating Officer von Canyon, nahm sich dazu wie folgt Stellung: "Wir freuen uns außerordentlich über diese Arbeitsbeziehung mit IperionX. Durch die Vernetzung von IperionX mit unseren Produktentwicklungs- und ESG-Teams sind wir in der Lage, Fahrradkomponenten zu identifizieren, die mit den kostengünstigen CO2-armen, vollständig recycelten Titanpulvern dieses Unternehmens produziert werden können. Dies ist eine wirklich bahnbrechende Technologie für uns, und wir freuen uns auf den Einsatz dieser innovativen Technologie bei der Produktion von nachhaltigerem Titan zur Verwendung in den Fahrrädern von Canyon."

Anastasios (Taso) Arima, CEO und Managing Director, sagte dazu wie folgt: "Unsere Partnerschaft mit Canyon unterstreicht die Bedeutung von vollständig kreislauffähigen, nachhaltigen Materialien für Kunden, die sich von Umweltzielen leiten lassen. Wir freuen uns sehr, die patentierten Technologien anzuwenden, um zu 100 % recycelte Titanteile für ein führendes Unternehmen auf einem sehr großen adressierbaren Markt zu produzieren, und sehen der Weiterentwicklung der Partnerschaft hin zu einem erweiterten Einsatz von Titan in der Fahrradproduktion mit Spannung entgegen."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

mailto:info@iperionx.com

+1 704 461 8000

http://www.iperionx.com

Über Canyon

Canyon ist eine der innovativsten Fahrradmarken der Welt. Das Konzept nahm in der Garage des Gründers Roman Arnold seinen Anfang und das Unternehmen expandierte zum weltweit größten Direct-to-Customer-Hersteller von Rennrädern, Mountainbikes, Triathlon Bikes, City Bikes, Hybridfahrrädern und E-Bikes. Canyon hat sich seinen herausragenden Ruf für Innovation durch den konsequenten Einsatz modernster Materialien und Technologien sowie fortschrittliches Denken erworben. Das Kultdesign von Canyon ist leicht erkennbar. Canyon ist nicht nur offensiv konkurrenzfähig und stets in Expansion begriffen, sondern strebt auch danach, die internationale Fahrrad-Community allen zugänglich zu machen. Obwohl Canyon Partnerschaften mit einigen der besten Sportler des Planeten unterhält, ist sein Slogan ‚Inspire to Ride' Ausdruck seines Anliegens, die Power des Radfahrens allen Menschen zu vermitteln.

Die Produkte von Canyon sind ausschließlich online erhältlich unter: www.canyon.com.

Über IperionX

Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größten JORC-Ressourcen-konformen Vorkommen von Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den USA aufweist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Global Bike & Bike Accessories Market (weltweiter Markt für Fahrräder und Fahrradzubehör), PWC, 2022

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69864Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69864&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000208910Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.