Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



CFO Martin Klöti verlässt Schweiter Technologies

Martin Klöti, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Schweiter Technologies, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen





Steinhausen, 29. März 2023 - Martin Klöti, seit 2003 bei Schweiter Technologies und seit 2014 CFO der Gruppe, hat sich entschieden, per September 2023 aus der Geschäftsleitung auszuscheiden, um eine neue Aufgabe ausserhalb der Gruppe zu übernehmen. Der Verwaltungsrat bedauert das Ausscheiden von Martin Klöti und dankt schon jetzt für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und seinen grossen Beitrag zur Weiterentwicklung von Schweiter Technologies. Die Suche nach einem Nachfolger wird unverzüglich eingeleitet.





Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

T +41 41 757 77 00

investor@schweiter.com

ÜBER SCHWEITER

Schweiter Technologies mit Sitz in Steinhausen, Schweiz, ist eine global tätige Unternehmensgruppe, die sich mit ihrem Geschäftsbereich 3A Composites auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von hochqualitativen Verbundwerkstoffen, Kunststoff- und Leichtstoffplatten sowie Balsaholz und PET-Schaum-basierten Kernmaterialien konzentriert. Eingesetzt werden die Materialien vor allem in den Bereichen visuelle Kommunikation (Display), Architektur, Windenergie, Bau, Schiffsbau und Automobil.

Das Unternehmen ist mit Büros, Vertriebs- und Produktionsstätten an 40 Standorten in Europa, Amerika und in der Region Asien-Pazifik vertreten und beschäftigt rund 4 300 Mitarbeitende. Schweiter Technologies AG ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWTQ kotiert.

