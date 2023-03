DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NULLWACHSTUM - Deutschlands Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr nicht - oder nur geringfügig - größer sein als 2022: Das ist das zentrale Ergebnis der gemeinsamen Konjunkturprognose, die Chefvolkswirte der im Bundesverband Deutscher Banken (BdB) zusammengeschlossenen Kreditinstitute erarbeitet haben. Die Ökonomen gehen von Nullwachstum aus. "Wir, die im Bankenverband zusammengeschlossenen Chefökonomen, haben intensiv über das Beben der letzten Wochen diskutiert, haben aber letztlich unsere Prognosen nicht revidiert", sagte Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding im Welt-Interview. Seit dem Spätherbst vergangenen Jahres habe sich der Wirtschaftsausblick deutlich aufgehellt. (Die Welt)

LOHN-PREIS-SPIRALE - Die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, hat mit Blick auf hohe Tarifforderungen vor einer Lohn-Preis-Spirale und Steuererhöhungen in den Kommunen gewarnt. "Ich befürchte, dass Deutschland bei überzogenen Tarifabschlüssen in eine Lohn-Preis-Spirale gerät", sagte die CDU-Politikerin. "Hohe Abschlüsse bedingen höhere Preise", ergänzte Connemann und sagte zu Steuern: "Es gibt viele Kommunen, die inzwischen von Haushaltssperren betroffen sind. Bürgerinnen und Bürger werden also die Tarifabschlüsse bezahlen müssen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

HANDWERK - Unmittelbar vor der Befassung des Bundeskabinetts mit dem neuen Gesetz zur Fachkräfte-Einwanderung hat das deutsche Handwerk die Bundesregierung aufgefordert, die dazugehörigen Verwaltungsverfahren tatsächlich radikal zu vereinfachen. Der Präsident des Zentralverbands ZDH, Jörg Dittrich, sagte im Interview: "Das beste Gesetz nützt nichts ohne einen guten Vollzug. Damit die von der Bundesregierung beschlossene Reform der Erwerbsmigration in der Praxis greift, muss das Zuwanderungsrecht entbürokratisiert und die Verwaltungsverfahren deutlich beschleunigt werden." Nur dann könnten die neuen Regelungen den Erwartungen der kleinen und mittleren Betriebe des Handwerks gerecht werden, ergänzte Dittrich. "Und nur dann werden ausländische Fachkräfte Deutschland als attraktives Zuwanderungsland zu schätzen wissen." (Funke Mediengruppe)

GELDWÄSCHE - Der Aufbau einer EU-weiten Behörde im Kampf gegen Geldwäsche kommt voran. Die zuständigen Ausschüsse des EU-Parlaments haben sich für die Verhandlungen mit EU-Staaten und EU-Kommission positioniert und unter anderem Kriterien für die Wahl des Standorts festgelegt. Frankfurt darf sich demnach gute Chancen ausrechnen. Gleichwohl läuft es nach Angaben aus informierten Kreisen auf "ergebnisoffene Verhandlungen" hinaus. Die geplante Geldwäschebehörde (Anti-Money Laundering Authority, kurz: AMLA) ist zentraler Bestandteil eines Gesetzespakets, das die EU-Kommission vor anderthalb Jahren auf den Weg gebracht hat. (Börsen-Zeitung)

