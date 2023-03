DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U plant für 2023 ein starkes organisches Umsatzwachstum

Marburg (pta/29.03.2023/07:00) - * Präzisierte Prognose im Geschäftsjahr 2022 voll erreicht - sowohl Umsatz als auch EBITDA und Konzernergebnis entsprachen den zuletzt mitgeteilten Erwartungen * Operative EBITDA-Marge der fortgeführten Aktivitäten erreicht 16,9 % * Sonstige Erträge aus Veräußerung von Geschäftsbereichen in Höhe von rund EUR 176 Mio. * Dividendenvorschlag von EUR 3,20 beteiligt die Aktionäre an überproportionaler Wertsteigerung * Starkes organisches Umsatzwachstum der fortgeführten Aktivitäten erwartet * Hoher Liquiditätsbestand bietet Spielraum für strategische Zukäufe

Marburg, 29. März 2023 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) berichtet über den Konzernabschluss und die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2022.

Der Konzernumsatz ist im Geschäftsjahr 2022 laut dem geprüften, aber noch nicht testierten Konzernabschluss der 3U HOLDING AG gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß um EUR 6,71 Mio. oder 12,0 % von EUR 55,94 Mio. auf EUR 62,66 Mio. gestiegen. Im Einklang mit IFRS 5 wird im Konzernabschluss der 3U HOLDING AG zum 31. Dezember 2022 zwischen der Entwicklung der fortgeführten Aktivitäten und der der nicht fortgeführten Aktivitäten unterschieden. Die Darstellung der nicht fortgeführten Aktivitäten umfasst alle Umsätze und Erträge, alle Bilanzpositionen und Mittelflüsse, die auf die ordentlichen und außerordentlichen Geschäftsvorfälle des zum 30. September 2022 veräußerten Teilkonzerns der weclapp SE zurückzuführen sind. Die Umsatzerlöse dieser nicht fortgeführten Aktivitäten beliefen sich auf EUR 12,34 Mio. (im Gesamtjahr 2021: EUR 11,17 Mio.). Die fortgeführten Aktivitäten erzielten Umsatzerlöse in Höhe von EUR 50,32 Mio. und damit einen Anstieg um EUR 5,55 Mio. oder 12,4 % (Vorjahr: EUR 44,77 Mio.).

Alle drei operativen Segmente trugen in unterschiedlichem Umfang zu dem organischen Umsatzwachstum bei. Das Segment ITK erzielte ein Umsatzwachstum um 0,5 %. Das Geschäft des Segments SHK war im Vorjahr durch die Lieferengpässe in der Baubranche beeinträchtigt. Nachdem sich die Liefersituation 2022 schrittweise verbesserte, verzeichnete der 3U Onlinehandel wieder ein starkes Wachstum und steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16,9 %. Das Segment Erneuerbare Energien berichtete einen Umsatzzuwachs um 14,5 %.

Die anderen Erträge in Höhe von EUR 175,70 Mio. resultieren im Umfang von EUR 162,48 Mio. aus den nicht fortgeführten Aktivitäten (im Zusammenhang mit der Veräußerung der weclapp SE) und im Umfang von EUR 13,22 Mio. aus den fortgeführten Aktivitäten (Insbesondere aus der Realisierung und Veräußerung des Bauprojekts InnoHubs). Im Vorjahr waren andere Erträge der fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR 17,67 Mio. erzielt worden. Aktivierungen von Eigenleistungen fielen im Berichts- und im Vorjahr nur in den nicht fortgeführten Aktivitäten statt.

Der Materialaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr konzernweit um 12,5 % erhöht. Die Ausweitung des Geschäfts im Segment SHK führte zu einem leichten Anstieg der Materialaufwandsquote (Materialaufwand im Verhältnis zu den Umsatzerlösen) der fortgeführten Aktivitäten auf 64,8 % (Vorjahr: 64,5 %). Auch konzernweit ist sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur leicht gestiegen. Sie betrug 52,6 %, während es im Vorjahreszeitraum 52,3 % waren.

Das Rohergebnis des Konzerns in Höhe von EUR 206,63 Mio. übertraf das des vorangegangenen Geschäftsjahrs beträchtlich (Rohergebnis 2021: EUR 45,38 Mio.). Dieser Anstieg ist weit überwiegend auf die Beteiligungsveräußerung zurückzuführen. Das Rohergebnis der fortgeführten Aktivitäten ging um 7,5 % auf EUR 31,33 Mio. (Vorjahr: EUR 33,86 Mio.) zurück. Den mit der Veräußerung des Geschäftsfelds Cloud Computing und des Bauprojekts InnoHubs verbundenen hohen anderen Erträgen standen hohe Einmalaufwendungen gegenüber, die sich insbesondere sowohl im Personalaufwand als auch in den sonstigen Aufwendungen der nicht fortgeführten Aktivitäten niederschlagen.

Der Personalaufwand der fortgeführten Aktivitäten ging im Geschäftsjahr 2022 von EUR 8,60 Mio. im Vorjahr auf EUR 8,25 Mio. leicht zurück. Entsprechend sank auch der Anteil des Personalaufwands am Umsatz (Personalaufwandsquote) von 19,2 % im Geschäftsjahr 2021 auf 16,4 % im Geschäftsjahr 2022. Der Personalaufwand der nicht fortgeführten Aktivitäten hingegen stieg deutlich an: Hatte er im Geschäftsjahr 2021 noch EUR 6,38 Mio. betragen, so fielen dort 2022 Personalaufwendungen in Höhe von EUR 11,35 Mio. an. Darin enthalten ist Aufwand für Erfolgsvergütungen zugunsten von Beschäftigten und Management auch der 3U HOLDING AG in Höhe von EUR 2,28 Mio.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hingegen waren auch bei den fortgeführten Aktivitäten im Geschäftsjahr 2022 leicht verringert. Sie betrugen EUR 14,59 Mio. nach EUR 16.04 Mio. im Vorjahr. Grund für diesen Rückgang sind die geringeren Aufwendungen aus dem Bauträgergeschäft. Im Vorjahr wurden die Bauträgerumsätze mit den entsprechenden Errichtungsaufwendungen saldiert unter den anderen Erträgen ausgewiesen. Der Vorjahresvergleichswert wurde daher wie bei den anderen Erträgen angepasst. Aufwandserhöhend hat sich eine einmalige Abschreibung auf das Umlaufvermögen ausgewirkt. Aufgrund der beschränkten Personalressourcen wurde zudem im Segment Erneuerbare Energien eine neue Priorisierung der gegebenenfalls fortzuführenden Projekte zur Entwicklung von Windparks in Brandenburg vorgenommen. In diesem Zuge wurden Projektentwicklungskosten in Höhe von EUR 1,59 Mio. abgeschrieben, die im Umlaufvermögen bilanziert waren (2021: keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen der nicht fortgeführten Aktivitäten enthalten sind Beraterkosten im Zusammenhang mit der Veräußerung der weclapp SE in Höhe von EUR 2,32 Mio. Insgesamt beliefen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf EUR 6,85 Mio. (2021: EUR 3,09 Mio.).

Den anlassbezogen höheren Aufwendungen für Personal und für Rechts- und andere Beratung stehen die außerordentlichen anderen Erträge der nicht fortgeführten Aktivitäten gegenüber, so dass im Geschäftsjahr 2022 auf Konzernebene mit EUR 165,59 Mio. ein deutlich höheres Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsergebnis und Steuern (EBITDA) erwirtschaftet wurde als im Vorjahr (2021: EUR 11,27 Mio.). Entsprechend fiel auch die Konzern-EBITDA-Marge (EBITDA im Verhältnis zur Gesamtleistung (Umsatz plus andere Erträge plus Bestandsveränderungen plus aktivierte Eigenleistungen)) mit 69,1 % außerordentlich höher aus als im Geschäftsjahr 2021, als sie 15,1 % betrug.

Das EBITDA der fortgeführten Aktivitäten hingegen war aufgrund der einmaligen Abschreibung auf das Umlaufvermögen rückläufig. Es erreichte im Geschäftsjahr 2022 EUR 8,49 Mio. (2021: EUR 9,21 Mio.), entsprechend einer operativen EBITDA-Marge (EBITDA im Verhältnis zum Umsatz der fortgeführten Aktivitäten) von 16,9 % (2021: 15,1 %). Ohne die Abschreibung auf das Umlaufvermögen wäre ein bereinigtes EBITDA der fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR 10,08 Mio. entstanden, entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,0 %.

Das den Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zugerechnete Ergebnis verminderte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum auf EUR 0,41 Mio. (2021: EUR 1,13 Mio.). Der Rückgang ist wesentlich auf das Ausscheiden der Minderheitsgesellschafter an der weclapp SE und an der InnoHubs GmbH zurückzuführen.

Das auf die Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallende Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2022 lag im Einklang mit der revidierten Prognose bei EUR 158,99 Mio. (2021: EUR 2,92 Mio.). Auf die Anteilseigner der Muttergesellschaft entfiel ein (darin enthaltenes) Periodenergebnis der fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR 3,15 Mio. (2021: 2,10 Mio.).

Dividendenvorschlag: EUR 3,20

Dem Aufsichtsrat liegt eine Beschlussvorlage des Vorstands vor, der Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 117,48 Mio. mit einer Dividende in Höhe von EUR 3,20 pro Aktie fast vollständig an die Aktionäre auszuschütten. Der Aufsichtsrat wird unmittelbar nach Vorlage des testierten Jahresabschlusses darüber befinden.

Ertragslage in den Segmenten

Die fortgeführten Aktivitäten im Segment ITK erzielten 24,1 % (2021: 27,0 %) der Umsatzerlöse der fortgeführten Aktivitäten, im Segment Erneuerbare Energien waren es 14,3 % (2021: 14,0 %) und im Segment SHK 62,6 % (2021: 60,2 %). Die Differenz zwischen der Summe der Segmentumsatzerlöse und 100 % der Konzernumsatzerlöse ist den sonstigen Aktivitäten zuzuschreiben.

Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik)

Das Segment ITK konnte seinen Umsatz in den fortgeführten Aktivitäten im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % von EUR 12,08 Mio. auf EUR 12,14 Mio. steigern. Der Geschäftsbereich Telekommunikation erzielte mit EUR 11,25 Mio. Umsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahres (2021: EUR 11,13 Mio.).

