Die Aktie von BioNTech kämpft derzeit mit der Verteidigung der wichtigen Unterstützung in Form des Jahrestiefs 2022 bei 117,08 Dollar. Die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms hat dem Papier am Dienstag vorübergehend neuen Schwung verliehen. Am Ende ging das Papier aber erneut mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 123,00 Dollar aus dem Handel.BioNTech hatte am Dienstag bekannt gegeben, ein neues Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Im Rahmen des Programms kann das Unternehmen im Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...