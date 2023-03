Paukenschlag bei der Grossbank UBS: Sergio Ermotti wird per 5. April erneut CEO. Ralph Hamers wird den Posten abgeben.Zürich - Paukenschlag bei der Grossbank UBS: Sergio Ermotti wird per 5. April erneut CEO. Ralph Hamers wird den Posten abgeben. Die Ernennung Ermottis wird von der UBS in einer Mitteilung vom Mittwoch mit den «neuen Prioritäten» der Bank nach der geplanten Übernahme der Credit Suisse begründet. Der jetzige CEO Ralph Hamers habe sich bereit erklärt, im Interesse des neuen kombinierten Unternehmens...

