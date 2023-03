SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 78,94 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 47 Cent auf 73,67 Dollar.

Mit dem Preisanstieg setzen die Erdölpreise ihre Erholung der vergangenen Tage fort. In den Wochen davor wurden sie dagegen erheblich durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas beruhigt.

Im Tagesverlauf veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten. Aufgrund der Größe der US-Wirtschaft spielen die Zahlen am Ölmarkt eine wichtige Rolle. Bereits am Dienstagabend hatte der Industrieverband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die Zahlen gelten als Orientierungsgröße für die offiziellen Zahlen./bgf/mis