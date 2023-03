HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4117/ Daniel Keiper-Knorr ist Co-Founder und General Partner von Speedinvest, dem grössten VC Österreichs und hat +22.000 Follower:innen auf LinkedIn. Wir sprechen über eine kurze gemeinsame Zeit bei der Erste Group, über das Skifahren, das bei Daniel mehr als nur ambitioniert war, Stationen bei Credit Suisse, 3United und letztendlich den Weg zu Speedinvest mit 40 Investment Managern in Wien, München, Berlin, London, Paris. Natürlich schneiden wir auch die Wiener Börse an, das "nicht jammern" und auch das "Cost Averaging" in der VC-Branche. https://www.speedinvest.com About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es ...

