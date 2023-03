Der DAX hat sich am Dienstag mit einem leichten Plus klar über der 15.000er-Marke behaupten können. Am heutigen Mittwoch könnte es beim deutschen Leitindex noch ein Stück weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher bei 15.199 Punkten.Der US-Markt präsentierte sich am Dienstag unentschlossen. Am Ende schloss der Dow Jones Industrial 0,1 Prozent niedriger bei 32.394,25 Punkten. Kurz vor Handelsende stand der US-Leitindex aber noch ...

