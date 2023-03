The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2023ISIN NameUS48666D2045 KAZAKHTELE.ADR1/15/KT1000XS2150053721 SAINT-GOBAIN 20/23DE000DG4T2E8 DZ BANK IS.A479XS1382792197 DT.TELEK.INTL F.16/23 MTNXS1052677892 ANGLO AM. CAP. 14/23 MTNDE000A1R00E4 SACHSEN-ANH.LS 14/23DE000A0SMD13 DZ HYP PF.R.247 VARXS0909369489 CRH FINANCE DAC 13/23 MTNUS437076AZ51 HOME DEPOT INC. 13/23XS1884813293 HOIST FIN. 18/23 MTNDE000A169K35 7X7 SACHWERTE ANL.16/23US842400GZ04 SOUTH.CAL.ED 21/23US44891CBU62 HYUNDAI CAP. 21/23 MTNUS842400HA44 SOUTH.CAL.ED 21/23 FLRBE0002677582 VGP 19/23US008281BC08 AFR.DEV.BK 20/23 MTNAT0000A15WB5 ERSTE GP BNK 14-23 MTNAT0000A0ZJ70 ERSTE GP BNK AG 13-23 MTNUS911312BJ41 UTD PARCEL SERV. 2023 FLRUS58013MFE93 MCDONALDS CORP. 18/23 MTNUS42824CBE84 HEW.PACK.E. 19/23US911312BK14 UTD PARCEL SERV. 2023US907818DP06 UNION PACIFIC 2043USP0956JCG87 BCO CRED.D.PERU 13/23REGSUSN39427AQ76 HEINEKEN 12/23 REGSDE000A2G8670 PCC SE ITV.18/23USG84228CX43 STAND.C. 17/UND. FLR REGS