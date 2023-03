Alle deine Freund:innen wissen genau, wo sie in fünf Jahren sein wollen? Schön für sie. Wer keine Ziele hat, dem stehen alle Wege offen. Es ist okay, nicht zu wissen, was du willst. Alles an diesem Satz klingt falsch. "Nicht" und "wissen" und "willst" in einem Satz - ganz schlimme Kombination, glaubt man dem Mainstream. Nur hast du gar keinen Grund, zu glauben, was andere Leute sagen. Sicher, oft ist etwas dran. Aber bei Zielen? Wer immer nur seinen Zielen entgegenstrebt, der verliert etwas sehr Wichtiges aus dem Blick: die ganze Welt drum ...

