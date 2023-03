Das Thema Datenschutz hat vor allem in Europa stark an Bedeutung zugenommen. Dies hat dazu geführt, dass europäische Großunternehmen bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mit hohen Geldstrafen belegt werden. Die wachsende Sorge um den Datenschutz hat viele zum Handeln veranlasst. Lösungen zur Anonymisierung von Daten haben sich als naheliegende Antwort auf das Problem erwiesen.

Auf der Tech.AD Europe 2023 in Deutschland meldete das auf KI-Daten spezialisierte Unternehmen INFINIQ kürzlich, dass seine Anonymisierungslösung die GS-Zertifizierung (Good Software) der Stufe 1 erhalten hat. Die GS-Zertifizierung ist ein nationales Zertifizierungssystem in Korea, mit dem die Qualität von Software anhand von Tests hinsichtlich der funktionalen Eignung, der Leistungseffizienz, der Benutzerfreundlichkeit, der Zuverlässigkeit und der Sicherheit der Software nachgewiesen wird.

Die Datenanonymisierungslösung Wellid von INFINIQ erkennt und verwischt bzw. ersetzt in hochauflösenden Videos bzw. Fotos in Echtzeit automatisch alle erkennbaren Gesichter und Nummernschilder. Sie garantiert eine Genauigkeit von über 99 Prozent, nachdem sie mit mehr als 1 Million Fotos aus über 200 verschiedenen Umgebungen in Europa und aus anderen Ländern trainiert wurde. Das System bietet darüber hinaus vielfältige Integrationsoptionen wie SaaS, On-Premise oder Embedded, wodurch die Lösung äußerst anpassungsfähig ist. Die hohe Genauigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit, der geringe Rechenaufwand und die kontinuierliche Aktualisierung der KI-Modelle haben dem System auf dem Markt deutliche Wettbewerbsvorteile verschafft.

Die europäische Automobilindustrie hat an INFINIQ großes Interesse gezeigt, da sie auf der Suche nach einer Lösung ist, mit der sichergestellt wird, dass die von ihr durchgeführte Datenerfassung den Datenschutzbestimmungen entspricht. Jun-hyung Park, CEO von INFINIQ, erläuterte, dass das Unternehmen mit verschiedenen Unternehmen über einen Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) im Gespräch sei. Er ergänzte Folgendes: "Die Teilnahme an der Tech.AD war für uns eine herausragende Gelegenheit, unsere Anonymisierungstechnologie in Echtzeit zu demonstrieren und aufzuzeigen, wie sie in vielen verschiedenen Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann."

Über INFINIQ

INFINIQ entwickelt sich schnell zu einem der weltweit führenden KI-Datenunternehmen, das qualitativ hochwertige Datensätze generiert. Das gemäß ISO27001 und ISO27701 zertifizierte Unternehmen zählt globale Automobilhersteller und Tier-1-Unternehmen zu seinen vertrauenswürdigen Partnern und hat bereits mehr als 2.000 Projekte für über 110 Kunden abgeschlossen. Das Unternehmen verfügt über eine KI-gestützte Datenmarkierungsplattform, die ein zuvor trainiertes KI-Modell zur automatischen Markierung von Objekten verwendet und die Markierungsgeschwindigkeit um das Zehnfache erhöht.

