NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Spezialist im Bereich Internet-der-Dinge (IoT) habe mit dem Geschäftsbericht nicht wirklich überrascht, schrieb Analyst Martin Comtesse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Eckdaten und Ausblick seien ja bekannt. Das starke Auftragsbuch zum Jahresende nebst zuletzt zwei Großaufträgen sorgten für gute Berechenbarkeit, ergänzte er./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 01:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 01:44 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXAT0000A0E9W5