TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben nach der verhaltenen Entwicklung in den Vortagen am Mittwoch wieder zugelegt. Spitzenreiter unter den größeren Handelsplätzen war Hongkong, wo die Aktie von Alibaba Akzente setzte.

Die Neuigkeiten zur Struktur des chinesischen Online-Handelsriesen kamen gut an. Insgesamt sind sechs Geschäftsbereiche geplant sowie weitere Beteiligungen. Damit würde das 220-Milliarden-Dollar-Imperium zu einer Tech-Holding. Jeder Bereich soll demnach die Möglichkeit haben, Fremdkapital aufzunehmen und einen Börsengang anzustreben. Trotz der nun verkündeten Aufspaltung sollen die bereits geplanten Kostensenkungen nicht zu kurz kommen, betonte Alibaba. Die Aktie gewann fast 13.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg im späten Handel um 1,79 Prozent auf 20 138,42 Punkte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen kletterte um 0,25 Prozent auf 4009,65 Punkte.

Die Gewinne in Hongkong strahlten unterdessen auf andere asiatische Börsen aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,33 Prozent höher mit 27 883,78 Punkten und knüpfte damit an seine überdurchschnittliche Entwicklung der vergangenen Monate an.

Auch australische Aktien zogen nach den Vortagsgewinnen weiter an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Abschwächung der Verbraucherpreisentwicklung. Der Zuwachs sei im Februar so langsam wie seit acht Monaten nicht mehr gewesen. Damit mehrten sich die Zeichen für eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus. Der S&P ASX 200 stieg um 0,23 Prozent auf 7050,30 Punkte./mf/mis

JP9010C00002, 2455717, US01609W1027, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0