Allane Mobility Group führt im Rahmen des Rebrandings neue Markennamen ein Pullach, 29. März 2023 - Die Allane Mobility Group (ehemals Sixt Leasing), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, führt im Flottengeschäft einen neuen Markenauftritt ein. Ab April 2023 wird das Flottenleasing unter der Marke " Allane Fleet " (bisher "Sixt Leasing") und das Flottenmanagement unter der Marke " Allane Mobility Consulting " (bisher "Sixt Mobility Consulting") inklusive neuer Corporate Identity geführt. Diese Maßnahme ist Teil des umfassenden Rebranding-Prozesses, der 2022 auf Ebene der Allane Mobility Group begonnen wurde. Donglim Shin, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Wie angekündigt, etablieren wir die Marke Allane nun auch in unseren Geschäftsfeldern und vereinheitlichen damit unseren Marktauftritt. Die Umbenennungen erfolgen dabei schrittweise. Für das Flottengeschäft planen wir, den Rebranding-Prozess bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres abzuschließen." Bis die Umstellung aller relevanten Plattformen und Systeme erfolgt sein wird, werden die bisherigen Markennamen "Sixt Leasing" und "Sixt Mobility Consulting" an einzelnen Stellen noch zu sehen sein. Darüber hinaus werden die B2C-Marken "Sixt Neuwagen" und "autohaus24" ab April 2023 um den Zusatz "powered by Allane" erweitert. Das Rebranding überführt die im Geschäftsjahr 2021 erfolgte Umfirmierung der Allane Mobility Group in den Markenauftritt des Unternehmens. Der Name "Allane" ist inspiriert von dem Verkehrsschild "All Lanes" (Deutsch: "Alle Spuren"). Er steht für den umfassenden One-Stop-Shop-Ansatz des Unternehmens und soll zudem die Wahrnehmung als internationaler Anbieter stärken. Zugleich ähnelt die Wortschöpfung "Allane" einem Vornamen, der das Unternehmen menschlich und nahbar macht. Die Logos der Marken "Allane Fleet" und "Allane Mobility Consulting" stehen hier zum Download bereit. --- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de , um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf rund 717 Mio. Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com





Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com



