Der deutsche Leitindex konnte am gestrigen Dienstag ein kleines Tagesplus von 0,1% über die Ziellinie bringen. Rückblick: Nachdem der DAX am Vortag noch einen Gewinn von 1,1% verbucht hatte, fiel das Plus gestern deutlich geringer aus. Dabei waren die Blue Chips zur Eröffnung bei 15.256 zunächst mit einem positiven Vorzeichen (Schlusskurs vom Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...