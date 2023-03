Hannover (ots) -Robert Giebenrath, der Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH, wird als Unterstützer und Speaker auf dem SocialNatives Charityday in Hamburg anwesend sein. Wie der Unternehmer mitteilte, möchte er seinen Auftritt dazu nutzen, seine Erkenntnisse und Erfahrungen als externer CFO mit den Teilnehmern zu teilen. Das Event, das einem guten Zweck dient, findet am 1. April 2023 im neuen Office der SocialNatives GmbH in Hamburg statt. Die Anfahrt zur Location am Rödingsmarkt 20 ist bequem mit dem Auto oder Zug möglich.Unterstützer und Speaker Robert Giebenrath: "Mit dem SocialNatives Charityday vereint die SocialNatives GmbH die soziale und geschäftliche Ebene. Denn mit der Charity-Veranstaltung hat sich das Unternehmen, bei dem es sich zudem um eine meiner Beteiligungen handelt, der Aufgabe verschrieben, das Lebensziel seines Teamkollegen Raik Raßmann zu unterstützen. Er zog mit zwölf Jahren in ein Sportinternat in Hannover, um Profi-Judoka zu werden. Dort lernten wir uns kennen und ich erlebte hautnah mit, wie er mit 15 Jahren plötzlich die Diagnose Leukämie erhielt. Es folgte der schwerste Kampf in seiner Karriere, den er nach vielen Behandlungen und zahlreichen Rückschlägen glücklicherweise gewann. Training, eiserner Wille und Physiotherapie haben ihn an den Punkt gebracht, an dem er heute steht. Für mich war von Anfang an selbstverständlich, Raik bei seinem Event zu unterstützen, auch wenn wir uns seit einigen Jahren nicht gesehen hatten und erst im Rahmen meiner Beteiligung wiedertrafen."Ziel der Charity-Veranstaltung ist es, das Spendenziel in Höhe von 100.000 Euro für wohltätige Zwecke zu erreichen und an gemeinnützige Organisationen, darunter den Verein für krebskranke Kinder Hannover e. V., zu spenden. Zugleich sollen die Teilnehmer von Expertenwissen in den Bereichen Wachstum, Business, Employer Branding, Mindset und Personalmarketing profitieren. Sie erhalten die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmern auszutauschen und entsprechend wertvolle Kontakte zu knüpfen.Neben Robert Giebenrath werden noch weitere Speaker anwesend sein, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum zu teilen. Nach den Vorträgen können die Themen und Impulse diskutiert und vertieft werden. Außerdem stehen die geladenen Experten gerne für einen allgemeinen Austausch zur Verfügung. Den Abschluss bildet die Verkündung der Spendensumme, die während der Charity-Veranstaltung gesammelt wurde. Nach einer kleinen Feier kann der Tag auf angenehme Art und Weise ausklingen."Als Unternehmer gestalten wir nicht nur die Arbeitswelt von morgen, sondern tragen auch eine ethische und soziale Verantwortung. Der SocialNatives Charityday ist in diesem Zusammenhang das ideale Event, um die soziale und geschäftliche Ebene zu verbinden. Mit meinem Auftritt als Unterstützer und Speaker möchte ich den Teilnehmern eine Plattform bieten, auf der sie die neuesten Erkenntnisse besprechen, Kontakte knüpfen und in den Austausch gehen können. Zudem freue ich mich darauf, Raik bei seinem Lebensziel zu unterstützen und mehr Bewusstsein für Krebserkrankungen zu schaffen", so Robert Giebenrath.Mehr Informationen und Tickets für das Event finden Interessierte unter: https://www.rhythm-kills-the-cancer.de/Pressekontakt:RG Finance GmbHRobert GiebenrathE-Mail: info@rg-finance.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: RG Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160406/5474597