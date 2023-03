DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AROUNDTOWN 17/26 MTN XS1649193403 BAW/UFN

AROUNDTOWN 17/25 MTN XS1715306012 BAW/UFN

AROUNDTOWN 18/26 MTN AT12 XS1815135352 BAW/UFN

AROUNDTOWN 19/26 XS1843435501 BAW/UFN

AROUNDTOWN 19/25 MTN XS2023872174 BAW/UFN

AROUNDTOWN 20/26 MTN XS2273810510 BAW/UFN