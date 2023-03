Die FACC AG konnte ihren Umsatz im Jahr 2022 um 22 Prozent auf 607 Mio. Euro steigern. Das Wachstum kommt von höheren Fertigungsraten im Kurz- und Mittelstreckensegment sowie bei Business Jets, sowie aus Entwicklungsleistungen für internationale Kunden, so das Unternehmen. Das operatives EBIT liegt bei 5,5 Mio. Euro (2021: -25,1 Mio. Euro). Hier würden teils erhebliche Materialpreissteigerungen sowie erhöhte Logistik- und Energiekosten belasten, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Im Rahmen der Strategie 2030 hat sich die FACC das Ziel gesetzt, im Kernsegment der zivilen Luftfahrt Marktanteile zu gewinnen. Darüber hinaus ist es das Ziel, sich in den neuen Wachstums-Branchen Urban Air Mobility und Space am internationalen Markt als Hightech Anbieter ...

