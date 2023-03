Baierbrunn (ots) -Schüttelt der Hund immer wieder mit dem Kopf kann es an einer Ohrenentzündung liegen. Eine sogenannte Otitis externa, eines der häufigsten Probleme der Vierbeiner, äußert sich durch starken Juckreiz und Schmerzen. Hundebesitzer sollten daher die Ohren ihres Lieblings regelmäßig kontrollieren und sie bei Bedarf reinigen. Das schreibt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" in der Rubrik Tiersprechstunde.Tierarztpraxis als erste Anlaufstelle bei SymptomenAuch Verdauungsprobleme kommen häufig vor, etwa Durchfall und Erbrechen. Das kann daran liegen, dass der Hund etwas Unverträgliches oder zu hastig gefressen hat. Auch Parasiten oder eine Futtermittelallergie können die Ursache sein. Halten die Beschwerden länger als einen Tag an oder ist das Allgemeinbefinden gestört, sollte man die Tierarztpraxis aufsuchen.Medikamente für erkrankte Hunde gibt prinzipiell die tierärztliche Praxis ab. Sie sollte immer die erste Anlaufstelle bei Symptomen sein. In der Apotheke erhalten Hundebesitzer nach Rücksprache mit Tierärztin oder Tierarzt zum Beispiel Arzneimittel, die vor Zecken schützen können oder auch Desinfektionsmittel für kleine oberflächliche Hautwunden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3B/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/), Twitter (https://twitter.com/AU_de) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5474621