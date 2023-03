Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein guter Handelstag ab. Zum Start ging es für den DAX +0,47% um rund 0,7 Prozent auf 15.243 Punkte nach oben. Damit könnte sich der deutsche Leitindex weiter von der vielbeachteten 15.000-Punkte-Marke absetzen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Leichte Kursverluste an der Wall StreetNach einem erfreulichen Wochenauftakt ...

