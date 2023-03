Wealth Dragons Group PLC ("Wealth Dragons" oder "das Unternehmen") (VIE: WDG) (ISIN: GB00BGMGZR93)

Die Ära des Side Hustles ist hier und es gibt einen neuen Akteur, der es für alle Beteiligten einfacher und profitabler machen wird.

Consultz bringt Informationssuchende mit Expert:innen zusammen, die diese gesuchten Informationen bereitstellen können. Die App bietet eine einfache, transparente Preisgestaltung mit flexiblen Paketen und Tarifen, die von den Expert:innen selbst festgelegt werden.

Als Branchenneuheit lässt Consultz Expert:innen vom ersten Tag an profitieren. Das sind großartige Neuigkeiten in einer Zeit, in der so viele Menschen auf der Suche nach einem lukrativen Nebenjob sind.

Laut der Accenture Interactive 2022 Fjord Trends-Umfrage verdienen Menschen in den USA durchschnittlich 10.972 US-Dollar pro Jahr mit Side Hustles wie Unterrichten, Blogs/Newslettern Schreiben, Programmieren und vielen anderen Aktivitäten.

Aber Consultz bietet das Potenzial für eine schnellere Monetarisierung mit weniger Input und mehr Flexibilität als alle anderen.

Auch das Timing stimmt. Die Arbeitskultur nach der Pandemie und die hohe Beschäftigungsrate führen dazu, dass immer mehr Menschen ihr Arbeitsleben eingehend unter die Lupe nehmen. Eine Microsoft-Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass erstaunliche 41% der weltweiten Belegschaft erwägen, ihren Arbeitgeber zu verlassen.

Der Wunsch nach mehr Entscheidungsfreiheit in unserem Arbeitsleben im Allgemeinen und nach größerer finanzieller Freiheit im Besonderen ist am Steigen. Wie die Accenture-Umfrage es ausdrückte: "Das wachsende Gefühl der Entscheidungsfreiheit der Menschen manifestiert sich in einer Veränderung ihrer Beziehung zur Arbeit, was den Aufstieg von Side Hustles und Heimarbeit vorantreibt."

Consultz ist bestens aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren. Da die App auf den Sozialen Medien basiert, ist sie einfach und intuitiv zu benutzen, ohne dass spezielle Marketingkenntnisse erforderlich sind. Expert:innen können sich ein Profil einrichten und am selben Tag mit dem Verdienen starten.

Consultz ist eine Kreation von Wealth Dragons, dem von Vincent Wong mitbegründeten Selbsthilfeunternehmen mit Sitz in Großbritannien. Wie Vincent bemerkte:

"Das ist die ideale Lösung für jede:n mit Expertenwissen, die/der nach einer profitablen neuen Einnahmequelle sucht. Dank ihrer Flexibilität, Zugänglichkeit und ihrem Monetarisierungsmodell ab dem ersten Tag stellt die Consultz App den Side Hustler in den Mittelpunkt einer spannenden Zukunft."

Über Wealth Dragons

Wealth Dragons ist ein globales Unternehmen im Bereich Finanzbildung und Entrepreneurship-Programme, das Einzelpersonen das Wissen und die Tools zur Verfügung stellt, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Durch sein Produkt- und Dienstleistungsangebot im Bereich Bildung hat das 2009 gegründete Unternehmen Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, Wohlstand zu erzielen.

Risikowarnung Haftungsausschluss

Der Wert der Wertpapiere und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Anleger:innen erhalten ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht zurück. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, und der realisierte Betrag kann geringer sein als die ursprünglich getätigte Investition. Schätzungen zukünftiger Leistungen basieren auf Annahmen, die möglicherweise nicht realisiert werden. Bei Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten, kann ihr Wert aufgrund von Wechselkursschwankungen sinken. Die Marktbedingungen können sich auf die Liquidität und Volatilität der Wertpapiere auswirken, und dementsprechend kann es für eine:n Anleger:in schwierig sein, ihre/seine Investition zu realisieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005470/de/

Contacts:

Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vincent Wong, CEO, Wealth Dragons

+44 (0)1908 032 432

info@wealthdragons.co.uk



Für weitere Informationen zu Investitionsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an:

investors@wealthdragons.co.uk

www.wealthdragons.com

www.consultz.io