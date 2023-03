DJ Anti-Geldwäsche-Einheit FIU bekommt neuen Leiter

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Daniel Thelesklaf wird nach Angaben des Bundesfinanzministeriums neuer Leiter der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionen (FIU). Der international anerkannte Experte für Geldwäschebekämpfung solle sein Amt am 1. Juli antreten, teilte das Ministerium mit. Thelesklaf verfüge über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Der ausgebildete Jurist ist den Angaben zufolge aktuell bei den Vereinten Nationen als Projektleiter der Initiative "Finanzen gegen Sklaverei und Menschenhandel" beschäftigt.

"Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist zentral für mich". erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). "Wir stellen Mängel konsequent ab, stärken die Ermittler und treiben die Digitalisierung voran." Die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger sollten vor denen geschützt werden, die sich nicht an Regeln hielten. "Hier setzen wir auf die besten Kräfte." Vor seinem Einsatz bei den Vereinten Nationen war Thelesklaf laut Finanzministerium unter anderem bereits Leiter der FIU in der Schweiz und Liechtenstein und hat dort wichtige Reformen angestoßen. Der Schweizer sei auch in den Rechtsabteilungen namhafter Banken tätig gewesen.

Die FIU sei zuständig für die Erhebung und Analyse von Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und die Weitergabe dieser Informationen an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen zum Zwecke der Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten. Der frühere Leiter der beim Zoll angesiedelten Stelle, Christof Schulte, hatte seinen Posten Im Dezember 2022 abgegeben.

