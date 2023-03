Hamburg (ots) -



Im Dezember 2022 haben sich Dortmund-Kicker Mats Hummels, 34, und seine Frau Cathy, 35, scheiden lassen. In der aktuellen GALA (EVT: 30.3.23) spricht die TV-Moderatorin darüber, wie sehr ihr diese Zeit gesundheitlich zugesetzt hat: "Ich bin dankbar dafür, dass ich die Trennung so gut überlebt habe." Und erklärt, warum sie so stark abgenommen hat: "Ich war sehr rastlos. Ich wollte nicht traurig sein. Ich habe alles weggedrängt und konnte nicht still sitzen. Und das alles ging dann bei mir mit einem enormen Gewichtsverlust einher. Mittlerweile geht es mir körperlich und geistig so gut wie schon lange nicht mehr."



Ab 12. April moderiert sie "Kampf der Realitystars" bei RTL.



