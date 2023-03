DJ Private Banken sehen Stagnation 2023 und 1,3 Prozent Wachstum 2024

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Chefvolkswirte der privaten Banken erwarten, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr auf Vorjahresniveau verharrt und im kommenden Jahr moderat wächst. In ihrer neuen Konjunkturprognose sagten sie für 2023 Stagnation und für 2024 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,3 Prozent voraus, wie der Bundesverband deutscher Banken mitteilte.

"Anders als noch im Herbst nach dem Energiepreisschock und aus Sorge vor einer Gasmangellage befürchtet, ist Deutschland wie auch der Euroraum um eine echte Rezession herumgekommen. Doch die stark gestiegenen Energiepreise und die nach wie vor zu hohe Inflation belasten weiterhin den privaten Konsum und die Unternehmen", sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Bankenverbandes, Henriette Peucker.

Insgesamt seien die Unternehmen und vor allem der Arbeitsmarkt aber erstaunlich robust. "So rechnen wir damit, dass die aktuelle Winterdelle in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Quartal 2023 endet." Die jüngsten Finanzmarktturbulenzen sowie die Stützungsmaßnahmen durch die Notenbanken in den USA und der Schweiz machten bisher keine Revision dieser Prognosen erforderlich. Die zuvor deutlich gestiegenen Chancen auf eine bessere Wirtschaftsentwicklung hätten "allerdings einen Dämpfer bekommen". Das liege auch daran, dass es noch wahrscheinlicher geworden sei, dass die USA in der zweiten Jahreshälfte in eine Rezession rutschten.

Bei der Inflation prognostizieren die Chefvolkswirte für 2023 laut dem Verband eine Preissteigerungsrate von 5,9 Prozent in Deutschland und 5,5 Prozent im Euroraum, die 2024 auf 2,6 respektive 2,5 Prozent zurückgehen werde. Die erwartete Beschleunigung des Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr hänge entscheidend davon ab, ob die Inflation wie prognostiziert "weiter nachlässt, die Menschen wieder mehr Geld ausgeben können und die Unternehmen mehr investieren", betonte Peucker.

Für die Konsumausgaben der privaten Haushalte sagen die Banken einen Rückgang um 0,1 Prozent in diesem und eine Zunahme um 1,2 Prozent im kommenden Jahr voraus. Bei den Ausrüstungsinvestitionen wird ein Rückgang um 0,3 Prozent im Jahr 2023 und eine Steigerung um 2,3 Prozent im Jahr 2024 erwartet. Die Exporte werden nach der Prognose im laufenden Jahr um 1,5 Prozent und im nächsten um 2,4 Prozent steigen und die Importe 2023 um 1,9 Prozent und 2024 um 2,6 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen veranschlagen die Banken-Volkswirte für dieses Jahr mit 2,48 Millionen und für kommendes mit 2,38 Millionen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2023 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.