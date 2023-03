London, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Von BVI Business Companies vermittelte Investitionen unterstützen 134.000 Arbeitsplätze in Großbritannien und generieren Steuereinnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar für die britische Regierung- Neuer Bericht hebt den bedeutenden Beitrag der BVI zur Weltwirtschaft hervor und zeigt drei Szenarien für die Zukunft der Globalisierung sowie Chancen für die BVI aufDie positive Rolle der Britischen Jungferninseln (BVI) in der Weltwirtschaft wurde in einem neuen unabhängigen Bericht hervorgehoben, der heute veröffentlicht wurde:"Beyond Globalisation: The British Virgin Islands contribution to global prosperity in an uncertain world"[1].Der Bericht, der auf quantitativen und qualitativen Untersuchungen von Unternehmen basiert, die von Unternehmen, die in den BVI1, tätig sind, zeigt, dass die BVI ein weltweit angesehenes internationales Geschäfts- und Finanzzentrum sind, das geschätzte 1,4 Billionen US-Dollar an grenzüberschreitendem Handel und grenzüberschreitenden Investitionen ermöglicht.Derzeit gibt es etwas mehr als 375.000 aktive BVI-Unternehmen, von denen etwa 57 Prozent aus Asien und 16 Prozent aus Europa und Nordamerika stammen. Von BVI Business Companies vermittelte Investitionen unterstützen weltweit rund 2,3 Millionen Arbeitsplätze und generieren jedes Jahr zusätzliche 14 Milliarden US-Dollar an Steuern für Regierungen weltweit.In Großbritannien verfügen BVI-Unternehmen über Vermögenswerte in Höhe von schätzungsweise 153 Milliarden US-Dollar, wobei 134.000 Arbeitsplätze durch Investitionen geschaffen wurden, die über die BVI vermittelt wurden, und 3,5 Milliarden US-Dollar an Steuereinnahmen für die britische Regierung generiert wurden.Elise Donovan, Geschäftsführerin von BVI Finance, kommentierte den Bericht mit den Worten:"Dieser Bericht liefert klare Beweise für die Rolle der BVI bei der Erleichterung von Investitionen, der Stimulierung des Wirtschaftswachstums, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Versorgung der Regierungen mit dringend benötigten Steuereinnahmen."Dank dieser Untersuchung können wir weiterhin einige Mythen ausräumen und mehr Menschen über die wahre Rolle der BVI als angesehenes und geschätztes internationales Finanz- und Geschäftszentrum und als wichtiger Vermittler in der Weltwirtschaft aufklären."Unabhängig davon, wie sich die Globalisierung weiterentwickelt, werden internationale Finanzzentren wie die BVI auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Ankurbelung der Weltwirtschaft spielen, indem sie Investitionen erleichtern und einen effizienteren globalen Markt ermöglichen."Der Bericht"Beyond Globalisation" zeigt drei Szenarien für die Zukunft der Globalisierung und die Chancen für die BVI auf. Im ersten Szenario -"Schwächerer Internationalismus' - setzen sich die Globalisierungstrends aus der Zeit vor der Pandemie fort, wenn auch langsamer und mit vielen politischen Hindernissen, die es zu überwinden gilt. In der"Blockwirtschaft" setzt sich die wirtschaftliche und ordnungspolitische Integration zwischen den Ländern innerhalb der geopolitischen Blöcke fort, allerdings divergieren diese verschiedenen Gruppen. Der"neue wirtschaftliche Nationalismus" schließlich ist eine teilweise Umkehrung der Globalisierung mit verstärktem Protektionismus, weniger durchlässigen Grenzen und unberechenbarer Politik.Mark Pragnell, Direktor von Pragmatix Advisory, fügte hinzu:"Mit Blick auf eine ungewisse Zukunft und jenseits der Globalisierung der letzten Jahrzehnte gibt es viele verschiedene Szenarien für Geopolitik und Wirtschaft, aber der Bedarf an fachkundigen, neutralen und innovativen Zentren wie dem der British Virgin Islands zur Unterstützung von grenzüberschreitendem Handel, Investitionen und Mobilität wird bestehen bleiben."Der vollständige Bericht Beyond Globalisation kann hier eingesehen werden: https://bvifinance.vg/The-BVI-Advantage/Beyond-Globalisation (https://urldefense.com/v3/__https:/bvifinance.vg/The-BVI-Advantage/Beyond-Globalisation__;!!N96JrnIq8IfO5w!laOqS1zYPB_1ZQJsplWAkHLaiew7KXJ-s3QOMpX9yRxkfRCoLzOjcC1v1cKLvcad5_Aw-rGk71ZuIpmFmbpXxQo-32NSRA$)[1]"Beyond Globalisation: The British Virgin Islands" kombiniert neue Analysen amtlicher Statistiken, Informationen und Forschungsergebnissen mit Früherkennung und den Ergebnissen eines groß angelegten quantitativen und qualitativen Forschungsprogramms unter Unternehmen, die im internationalen Geschäfts- und Finanzzentrum des Landes tätig sind.